Auf einer Baustelle in der Schleifbrückenstraße ist zwischen Donnerstag um 14 Uhr und Freitag um 6 Uhr ein Papierhandtuchspender mutwillig in Brand gesetzt worden. Zudem haben Unbekannte kleine Feuerwerkskörper gezündet, sodass Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.