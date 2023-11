Unbekannte Einbrecher haben die Limes Thermen am Osterbucher Platz in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heimgesucht. Zutritt zum Gebäude verschafften Sie sich durch Aufhebeln einer Tür, die zu einer Küche in dem Gebäude führte.

In der Therme durchsuchten die Einbrecher zwei Büros. Die genaue Höhe des Schadens und das gestohlene Diebesgut sind noch unbekannt.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise und warnt vor weiteren Einbrüchen in der Region. Die Bevölkerung wird aufgefordert, wachsam zu sein und verdächtige Vorkommnisse sofort der Polizei zu melden, um die Täter schnellstmöglich zu fassen.

Zeugen, die auffällige Beobachtungen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen (Telefonnummer 07361/5240) in Verbindung zu setzen.