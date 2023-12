Es wird keine Erhöhung der Grundsteuer B geben, um die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED zu finanzieren. Trotzdem wird der „Bauchladen an alten Lampen“ sehr schnell, nämlich innerhalb von drei Jahren, ersetzt. Dafür hat der Gemeinderat jetzt gestimmt.

Insgesamt 108 Anträge haben die Fraktionen, Gruppierungen und Einzelmitglieder im Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für 2024 gestellt. Über alle wurde in einer siebenstündigen Mammutsitzung am Donnerstag entschieden. Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED war einer davon.

Ursprünglich hatte OB Frederick Brütting diese Maßnahme innerhalb von drei Jahren umsetzen und über eine Erhöhung der Grundsteuer B finanzieren wollen. Aber das hätte der Gemeinderat nicht mitgetragen. Stattdessen stellte die CDU den Antrag, die Umstellung auf sechs Jahre bis 2030 zu strecken und dafür auf die Steuererhöhung zu verzichten. Letzterem stimmten alle zu. Was aber den Zeitrahmen anging, versicherte Brütting: „Wir packen das in drei Jahren mit Unterstützung von ein, zwei externen Trupps.“

Ressourcen und Kapazität seien vorhanden. „Wir haben mit den Stadtwerken und dem Tiefbauamt gesprochen“, so der OB. „Das Team steht bereit.“ Schnell umzustellen sei wichtig, denn: „Wir haben einen Bauchladen an alten Lampen, es sind rund 130 verschiedene Typen und viele Reparaturen.“ Je zügiger die Umrüstung, desto eher refinanziere sie sich durch Einsparungen in Energieverbrauch, Wartung und Reparatur. Und es sei möglich, sie ohne Steuererhöhung zu bezahlen: weil die Kreisumlage weniger stark erhöht werde als gedacht, weil sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöhe, weil man an anderen Stellen im Haushalt spare, und weil die Stadt einen Förderantrag auf Bundesmittel vorbereitet habe. Brütting: „Wir können starten.“ Dagegen wollte CDU-Sprecher Thomas Wagenblast sich nicht sperren. „Ihr Ehrgeiz in allen Ehren“, sagte er, „wenn wir Geld sparen können, machen wir es auch schneller. Legen Sie los.“