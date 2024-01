Umbauarbeiten im Modehaus Funk gehen gut voran

Seit zweieinhalb Wochen laufen im Modehaus Funk am Spritzenhausplatz die Umbauarbeiten auf Hochtouren. Eine halbe Million Euro investieren die Inhaber Tobias Funk und Stefanie Kraft in die Umgestaltung des 1000 Quadratmeter großen Erdgeschosses und in die energetische Sanierung des gesamten Gebäudes. Die Arbeiten gehen gut voran, sagt Tobias Funk, sodass das Modehaus Anfang Februar in einem sogenannten Soft-Opening seine Pforten öffne.

Die größte Herausforderung sei bislang der Boden verbunden mit dessen langer Trocknungszeit gewesen, sagt Tobias Funk. Derzeit werde die Decke gespritzt, anschließend folgten die elektronischen Arbeiten. „Wir sind schon unter Zeitdruck, doch wir haben ein tolles Team, sodass sich Kunden Anfang Februar mit der neuesten Frühjahrsware eindecken können“, sagt Funk.

Das Feedback der Kunden sei angesichts der Umbauarbeiten durchgehend positiv. Für die Familien Funk und Kraft sei die große finanzielle Investition ein Bekenntnis zum Aalener Standort und dem Glauben an die Zukunft der Innenstadt.

Beim Soft-Opening Anfang Februar werde sicherlich noch nicht die letzte Wand gestrichen und die letzte Lampe gehängt sein. Vielmehr werde noch viel an Detailarbeit vonstatten gehen. Bis zur offiziellen Eröffnung Anfang März werde aber alles fertig sein, sagt Funk.