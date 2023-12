Ulm lässt „auswärts daheim“ Punkte liegen

- Trotz doppelter Premiere, trotz Heimatgefühle im Ausweichstadion, trotz vieler guter Chancen: Der SSV Ulm hat sich bei seinem ersten Heimspiel, das nicht im Donaustadion, sondern auf der Ostalb in Aalen stattfinden musste, knapp eine Stunde lang von seiner besten Seite gezeigt. Am Ende reichte es gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund aber nur zu einem 1:1-Unentschieden. Die Gründe für das Remis waren schnell ausgemacht - an der besonderen Situation aber, so waren sich alle aus dem Ulmer Umfeld einig, lag es nicht.

Man habe es selbst in der Hand, sagte noch vor Anpfiff der Partie am Samstagmittag Ulms Trainer Thomas Wörle, dass die Centus-Arena Heimspielcharakter annehme. „Alle sind gespannt, wir alle haben einen Beitrag zu leisten“, sagte er und sprach davon, dass seine Jungs ein „Feuer entfachen und die Leute ein stückweit mitnehmen“ müssten. Er sollte recht behalten.

Unter anderem 13 Shuttlebusse machten sich auf den Weg von Ulm auf die Ostalb, mehr als 4600 Zuschauer waren letztlich in das reine Fußballstadion mit Rasenheizung gekommen - potenziell drei Mal so viele passen bei voller Auslastung hinein. Für den Verein, so machte SSV-Geschäftsführer Markus Thiele klar, sei der „zweite Saisonstart“ mit einem „Riesenaufwand“ verbunden. Man sei aber dankbar, dass alles so gut klappe. Was die Zuschauereinnahmen angehe, so gehe man davon aus, dass diese nach unten gehen werden, mit „ungefähr der Hälfte“ rechne man.

Die Zuschauer, die gekommen waren, wurden nicht enttäuscht. Bei einem munteren Schlagabtausch schenkten sich die beiden Teams von Beginn an wenig. Ulm taktete wie gewöhnlich stark auf. Die linke Seite stach wieder einmal hervor, allen voran Ulms Leo Scienza setzte sich und seine Teamkollegen gut in Szene. Egal ob Schlenzer (7.), Kopfball (24.) oder Schuss an die Latte (28.): Ulm erspielte sich eine Vielzahl an hochkarätigen Chancen, hatte das Geschehen in Durchgang eins unter Kontrolle.

Die Belohnung für den hohen Aufwand ließ demzufolge nicht lange auf sich warten: In der 38. Minute legte Scienza nach tollem Antritt auf der linken Strafraumseite quer auf Felix Higl - doppelte Premiere: das erste Tor „auswärts daheim“ für die Spatzen vom bisher glücklosen SSV-Stürmer. „Ich bin durch eine sehr harte Zeit gegangen und unendlich froh, mich belohnt haben zu können“, sagte er nach dem Spiel.

Zur Ausweichsituation merkte er an, dass man das Beste habe draus machen wollen. Zusammen mit den Fans sei es zu einem „richtigen Heimspiel mit einer tollen Kulisse geworden“. Sein Coach pflichtete bei, Wörle zeigte sich ebenfalls zufrieden: „Das Zusammenspiel von Mannschaft und den Fans hat mir gefallen. Keiner wusste, wie wird’s vielleicht werden, es war spannend. Ich finde, wir haben es geschafft, vom Platz her die Energie überschwappen zu lassen nach oben und haben Gleiches zurückbekommen.“

Obwohl die Spatzen aber das Spiel in der ersten Halbzeit dominierten und selbst nach dem Treffer weitere gute Möglichkeiten hatten, verpasste es die Wörle-Truppe ein zweites Tor nachzulegen. Und so sei man, erklärte der Trainer, mit dem Gefühl in die Pause gegangen, dass das 1:0 zu wenig sei. Und wie der Fußball so seine Geschichten schreibt, sollte sich genau das noch rächen.

Der SSV kam stark aus der Pause, Dennis Chessa scheiterte mit seinem Torversuch nur knapp und nur wenige Minuten später fiel dann aus Gastgebersicht das „Tor aus dem Nichts“: Dortmunds Falko Michel sorgte kaum zwei Minuten auf dem Feld mit seinem zweiten Ballkontakt - ein Kopfball - für den 1:1-Ausgleich (56.). Der Joker stach und versetzte die Ulmer zwar nicht in Schockstarre, dennoch gelangen es ihnen von da ab, immer weniger das Spiel zu kontrollieren.

Drei Minuten nach dem Tor hatte Dortmunds auffälliger Offensiv-Mann Julian Hettwer gar die Möglichkeit, nach einem Fehler von Ulm-Kapitän Jo Reichert, aus spitzem Winkel für die Führung zu sorgen. „Wir hatten die Chancen heute zu gewinnen“, sagte Hettwer im Nachgang. „Ulm aber hat heute unglaublich stark gespielt.“

Die Spatzen konnten sich die gesamte Partie sicher über die Unterstützung der mitgereisten Fans sein. Kaum eine Minute verging, in der nicht Fangesänge die Spieler nach vorne peitschten. Möglichkeiten, das Spiel noch für sich zu entscheiden, waren für die Hausherren zwar vorhanden - etwa als Thomas Geyers (73.) Versuch geblockt wurde -, aber das Spielgeschehen flachte zunehmend ab.

Für die beiden Cheftrainer ging das Ergebnis am Ende in Ordnung. Wörle sagte, es sei zwar mehr drin gewesen, aber Dortmund sei eben immer gefährlich. Sein Team habe ein „echt gutes Spiel gemacht“, er sei froh über die starke Leistung. „Über 90 Minuten haben wir mit unheimlich viel Energie gespielt, haben viel zurückbekommen“, sagte er. Auch weil die Centus-Arena anders als das Donaustadion keine Laufbahn zwischen Zuschauern und Spielfeld hat, sei „alles nah beieinander, alle eng dran“ am Geschehen. Sein Pendant auf der Gegenseite, Jan Zimmermann, zeigte sich ebenfalls zufrieden über einen „hart erkämpften Auswärtspunkt bei einer richtig, richtig guten Mannschaft“, die auch in der Art und Weise, wie sie spiele, ihre Qualitäten zeige. Aufgrund der zweiten Halbzeit aber sei das Endergebnis nicht unverdient. Am kommenden 19. Spieltag steht für die Spatzen ein Kracher an: Auswärts gehts am Samstag, 16. Dezember, gegen den SC Verl, der sich wie die Ulmer oben in der Tabelle festgesetzt hat. Viel Zeit, sich zu erholen, bleibt dem SSV nicht, denn nur drei Tage später (19. Dezember) spielt er in Saarbrücken (19 Uhr) die dann letzte Partie des Jahres.