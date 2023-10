Aalener Einzelhändler Uli Riegel ist der neue ACA-Chef

Noch nicht allzu lange war Josef Funk zum Chef des ACA (Aalen City aktiv) gewählt, da kam die Pandemie ‐ mit geschlossenen Geschäften und einer leeren Innenstadt.

Dann folgten Lieferengpässe und die Energiekrise. Deshalb sprach er in seiner letzten Rede als Vorsitzender bei der Mitgliederversammlung auch von vier „interessanten, spannenden Jahren mit viel Unwägbarkeiten“. Wie berichtet, stellte sich Funk nicht mehr zur Wahl. Zu seinem Nachfolger wurde einstimmig der bisherige Schriftführer Uli Riegel gewählt.

Schöne Parkhäuser, guter ÖPNV, und doch besteht weiterhin Handlungsbedarf

Viele Punkte hatte Funk in seiner Abschiedsrede als ACA-Chef bei der Mitgliederversammlung in der Kreissparkasse aufgegriffen. Die neuen Herausforderungen, das neue Kaufverhalten in einer immer digitaler werdenden Welt und ein Thema, das für ihn „essentiell“ ist: die Parksituation. In Aalen gebe es „ohne Zweifel schöne Parkhäuser“ und einen guten ÖPNV.

Trotzdem seien eben viele Kunden wie auch Mitarbeiter auf das Auto und ausreichend Parkplätze angewiesen und Aalen sei nun mal eine Flächenstadt. Für die Zukunft müsse man Ideen schmieden, wie etwa die von Parkplätzen am Stadtrand, die mit autonomen E-Bussen an die City angebunden sind. Funk nannte da Brüssel als Beispiel.

Dank an die Stadt und das Citymanagement

Gegen Ende seiner Rede dankte er der Stadt für die Zuschüsse, ohne die die verschiedenen ACA-Aktionen gar nicht möglich seien, er dankte City-Manager Reinhard Skusa, dessen Stellvertreterin Myriam Pfitzer und dem Team.

Skusa nannte die vielen Austritte aus dem ACA „ärgerlich“, vor allem, weil es sich um langjährige Mitglieder handelte. Zum Glück gebe es aber auch Neueintritte. Die City-App, die weiter ausgebaut werden soll, nannte er eine „zukunftsweisende Geschichte.“ Bei „Aalen City blüht“ werde man im nächsten Jahr neue Wege gehen, es werde wieder tolle Aktionen geben.

Renate Höring (Marketing) hatte unter anderem die Aktion „Verliebt in Aalen“ vorgestellt und einen Einkaufsführer, der in Planung ist, dringend gebraucht und von Gästen auch gewünscht sei. Mit ihm und einem QR-Code bekommen Besucher dann Infos über Geschäfte, Gastronomie, Sehenswertes und Aktionen.

Frederick Brütting freut sich über Zusammenhalt in schwierigen Zeiten

Die Leerstände in der Innenstadt füllen sich wieder, die City sei wieder da. So begann Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting seine Grußrede, und besonders freue er sich, dass der ACA in schwierigen Zeiten zusammengehalten habe. Beim Thema Parkplatz-Situation verwies er auf die drei neuen geplanten Parkhäuser und das neue Parkleitsystem, das in Arbeit sei.

Kombilösung beim Ostalb-Klinikum: Aus Sicht Brüttings profitieren davon auch die Geschäfte

Und er warb eindringlich für die Kombi-Lösung beim Ostalb-Klinikum, denn es sei für auch für die regionale Wirtschaft enorm wichtig und auch ein Mehrwert für die Geschäfte. Claus Albrecht (Bund der Selbstständigen) nannte Brütting die „treibende Kraft“ bei einer Hybrid-Lösung (wir berichteten) für das Klinikum. Er sei sehr froh, dass diese Lösung nun „ein vor 12 Uhr“ geprüft werde. Auch Albrecht erwähnte die Corona-Zeit, die mit einem Berufsverbot für die Geschäftstreibenden einhergegangen sei. Dies sei die schwerste Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg gewesen.

Uli Riegel wünscht sich gegenseitigen Austausch mit einem „City Talk“

Die Wahlen gingen fix und unkompliziert über die Bühne. Nach seiner Wahl zum neuen Ersten ACA-Vorsitzenden wandte sich Uli Riegel an die Versammlung. Man wolle sich intensiv auf die Zukunft vorbereiten, mit neuen Ideen und Kreativität. Und „kreative Macher sind wir alle“. Riegel plant unter anderem einen regelmäßigen „City Talk“ mit gegenseitigem Austausch, Impuls-Vorträgen und „Networking“. Zum Abschluss der Versammlung hielt der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Ostalb, Markus Frei, einen Vortrag über Künstliche Intelligenz.