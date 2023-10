Überzeugender Auftritt: Essingen siegt klar in Backnang

Der TSV Essingen hat am Dienstagnachmittag einen beeindruckenden Sieg bei der TSG Backnang eingefahren. 3:0 für den TSV hieß es nach 90 Minuten. Felix Nierichlo, Niklas Groiß und Filip Sapina erzielten die Treffer.

Zwei personelle Wechsel nahm Trainer Simon Köpf nach der knappen Heimniederlage gegen den FGC 08 Villingen in seiner Startformation vor. Für Filip Sapina spielte Lukas Rösch und Patrick Funk startete für Kapitän Tim Ruth rechts in der Viererkette. Somit blieb Felix Nierichlo auf seiner zuletzt gewohnten Position im zentralen Mittelfeld.

Auf schwer zu bespielendem Geläuf war Köpf mit der Anfangsphase seiner Mannschaft sehr zufrieden: „Wir sind super reingekommen, hatten hohe Ballgewinne, haben die Bälle vorne gut festgemacht.“ Folgerichtig ging der TSV nach 12 Minuten in Führung: Yusuf Coban legte ab für Nierichlo, der die Kugel aus knapp 25 Metern optimal traf, sodass sie zum 0:1 im Backnanger Kasten einschlug. „Mit dem Tor haben wir dann aber den Faden verloren“, monierte Köpf im Nachgang der Partie. „Wir waren als Mannschaft nicht mehr so geschlossen, nicht mehr so griffig im Pressing, sind nur noch hinterhergelaufen.“ Backnang war in dieser Phase die bessere Mannschaft, kam allerdings zu keiner richtig klaren Abschlusschance, da die Essinger Defensive immer noch einen Fuß dazwischen bekam.

Die zweite Halbzeit begann dagegen ideal für den TSV, der wieder aggressiver aus der Kabine kam und sich schon nach drei Minuten belohnte: Funk eroberte im Gegenpressing den Ball, Tim Seifert bediente per Hackentrick Niklas Groiß, der bullige Angreifer behauptete sich im Zweikampf und drosch den Ball aus knapp 12 Metern unter die Latte zum 0:2. Der Treffer beflügelte den TSV, der fortan keinen Zweifel mehr am Sieg aufkommen ließ. „Im zweiten Durchgang waren wir dann wieder sehr präsent, haben brutal gut verteidigt, die Bälle gut behauptet. Zudem haben es auch alle Einwechselspieler richtig gut gemacht“, so Köpf. In der Nachspielzeit sorgte Sapina nach schöner Vorlage von Rösch für den 3:0-Endstand. Auch Abteilungsleiter Siad Esber zeigte sich überglücklich nach der Partie: „Da haben wir heute richtig einen rausgehauen. Wir haben ein überragendes Spiel gemacht und hochverdient mit 3:0 gewonnen.“

Essingen : Weisheit – Funk (57. Ruth), Etemi, Ruther, Lang – Nierichlo – Seifert (57. Wiedmann), Groiß (69. Kilic), Coban (83. Sapina), Melo (77. Leidenbach) - Rösch.