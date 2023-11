Überraschungs-Spitzenreiter SG MADS Ostalb hat klares Ziel

Nach dem unerwartet und stets hart umkämpften 3:0-Erfolg gegen die favorisierte Bundesligareserve des TV Rottenburg steht laut Spielplan eine weitere Heimbegegnung für die Ostalb-Volleyballer SG MADS an. An diesem Samstag heißt in der Heidehalle Mutlangen der Gegner SSV Geißelhardt (19.30 Uhr).

Die Gäste sind seit mehreren Jahren in der Volleyball-Oberliga zu finden und beendeten diese meistens mit einem Tabellenplatz im Mittelfeld. In der vergangenen Saison stand eine ausgeglichene Bilanz zu Buche.

Im Heimspiel konnten sich die Ostälbler gegen einen ersatzgeschwächten Gegner klar durchsetzen, während in Mainhardt die Geißelhardter sich über einen recht sicheren 3:1-Erfolg freuen konnten. Das MADS-Team ist also gewarnt. Es ist davon auszugehen, dass die Gäste in stärkster Aufstellung am Start sein werden. Es handelt sich um ein sehr ausgeglichenes Team, das keinen überragenden Spieler in seinen Reihen hat, aber auch keinen speziellen Schwachpunkt.

Die Gastgeber können bis auf den lange ausfallenden Aaron Schober auf den kompletten Kader zurückgreifen. Auch ihr Diagonalangreifer Niklas Bareiß ist wieder zu 100 Prozent einsatzbereit. Falls es gelingen sollte, dieselbe Leistung wie gegen Rottenburg den Mutlanger Volleyballfans zu bieten, dürften drei Siegpunkte möglich sein.