Er kam einst als großes Versprechen und als ein Teil der Mission 2021 auf die Ostalb. Doch nach zwar ansprechenden Spielen, aber fehlenden Ergebnissen endete seine Zeit beim damaligen Drittligisten VfR Aalen schnell wieder. Mittlerweile spielt der VfR bekanntlich in der Regionalliga und der ehemalige Trainer der Aalener ist ab sofort neuer Übungsleiter beim Drittligisten 1860 München. Argirios Giannikis wurde an an diesem Mittwoch offiziell vorgestellt.

„Ich freue mich riesig auf die Aufgabe und darauf, die Mannschaft, die Mitarbeiter und die Fans kennenzulernen“, sagt Argirios Giannikis: „Wir haben in den nächsten Monaten eine Menge Arbeit vor uns. Ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen werden.“ Aktuell rangiert der Traditionsverein auf dem 15. Tabellenplatz (20 Punkte) und hat zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Zur Vertragslaufzeit des Nachfolgers des entlassenen Maurizio Jacobacci machte 1860 im Übrigen keine Angaben. Die Vorfreude auf die Spieler unter dem neuen Trainer sind indessen groß. „Seine Spielphilosophie ist es, das Heft des Handelns in die eigene Hand zu nehmen und trotz des Blicks auf eine stabile Defensive stets aktiven Fußball zu spielen. Dies sehe auch ich als das Ziel unseres Spiels und ich hoffe, dass sich unsere Fans an einer attraktiven Spielweise erfreuen können“, sagt Sport-Geschäftsführer Christian Werner. Am 20. Januar treffen die Löwen auf Duisburg.