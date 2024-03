Ramadan Sabanovski ist nicht mehr Trainer des A-Ligsten SSV Aalen. Ein paar Tage nach der 1:3-Heimniederlage gegen die TSG Abtsgmünd hat er seinen Rücktritt bekanntgegeben. Das Traineramt übernimmt nun vorübergehend Erol Sabanov.

Rücktritt aufgrund des ausbleibenden Erfolgs

Wie SSV-Abteilungsleiter Hans-Peter Bauer berichtet, sei Ramadan Sabanovski in einem offenen Gespräch auf den Verein zugekommen. „Dabei setzte er uns in Kenntnis, von seinem Traineramt zurücktreten zu wollen. Der Rücktritt erfolgte auf eigenen Wunsch, aufgrund des ausbleibenden sportlichen Erfolgs“, so Hans-Peter Bauer. Man hätte gerne mit Ramadan Sabanovski die Saison zu Ende gespielt, „aber wir respektieren und akzeptieren seinen Schritt“, so Hans-Peter Bauer.

Zwei Heimspiele am langen Osterwochenende

Erol Sabanov wird nun vorerst den SSV trainieren. Zum Trainerteam gehören dabei weiterhin Dennis Sabanov (Co-Trainer) und Daniel Vodicka (Torwarttrainer). Vor dem Oster-Doppelspieltag rangiert der SSV mit 34 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Doch in diesem Jahr läuft es beim SSV bislang noch nicht rund. Drei der vier Liga-Spiele gingen verloren. Am langen Osterwochenende sind die Aalener zweimal zu Hause gefordert. Am Samstag geht es gegen den FC Röhlingen (15.30 Uhr) und am Montag gegen den TV Bopfingen (15 Uhr).