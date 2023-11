Überraschender Einsatz: Colorado-Tanne legt Verkehr lahm

Blaulicht und Polizeiautos verheißen meist nichts Gutes. Auch Redakteure der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ werden hellhörig, wenn sie ein solches Szenario wie am Donnerstagmorgen in der Gartenstraße sehen. Schnell wird dann an eine Bedrohungslage wie Anfang November in der Hofherrnstraße in Unterrombach gedacht oder gar an eine Razzia gegen Reichsbürger, die an diesem Tag in mehreren Bundesländern über die Bühne ging. Für kurze Zeit lahmgelegt hat den Verkehr allerdings lediglich eine Colorado-Tanne, die via Schwertransporter und unter Polizeigeleit zum Landratsamt befördert wurde.

9.30 Uhr in der Gartenstraße. Ein Polizeiwagen von Beamten des Aalener Reviers blockiert die Gartenstraße auf Höhe des Hotels Estillo. Weiter vorne an der Kreuzung nahe Burger King ist erneut Blaulicht zu sehen. Keine Frage, dass die rasenden Reporter der „Aalener Nachrichten/Ipf und Jagst-Zeitung“ sofort zum Hörer greifen und die Pressestelle des Polizeipräsidiums Aalen anrufen. „Uns ist kein Einsatz bekannt“, teilt der Pressesprecher Bernd Märkle mit. Trotz dieser Aussage machen sich die „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ auf den Weg. Auf halber Strecke werden sie angehalten, mit der Bitte, die Straße freizumachen. Warum, ist immer noch nicht klar. Licht ins Dunkel bringt schließlich eine Mitarbeiterin der Aalener Stadtgärtnerei, die auf den weihnachtlichen Schwertransport aufmerksam macht. Wegen dem Koloss aus Nadeln steht auch der Verkehr an der Kreuzung Stuttgarter Straße/Friedrichstraße still. Warum sie mehrere Grünphasen nicht passieren dürfen, fragen sich viele Autofahrer, die mitunter in Zeitdruck sind. „In fünf Minuten muss ich beim Amtsgericht sein“, sagt ein Bürger durch die offene Scheibe seines Transporters. Die Information, dass er wegen einer 14 Meter hohen und drei Tonnen schweren Tanne ausharren muss, stimmt ihn nicht wirklich friedlich. Gegen zehn Uhr ist diese endlich am Landratsamt angekommen. Bis die aus Hofherrnweiler gespendete Tanne allerdings via Autokran und mit Hilfe von vier Mitarbeitern der Stadtgärtnerei aufrecht steht, vergeht noch über eine Stunde. Sobald diese mit Lichtern behängt und geschmückt ist, freuen sich vielleicht auch diejenigen Verkehrsteilnehmer daran, die am Donnerstagmorgen mehr als genervt waren.

Still und heimlich ist indes das Aufstellen der elf Meter hohen Nordmanntanne, gespendet von der Aalener Familie Liebeskind, am Aalener Marktbrunnen am Mittwoch über die Bühne gegangen. Geschmückt wird der Baum am Montagmorgen. Keine Beeinträchtigungen im Straßenverkehr gab es auch bei der Anbringung der Weihnachtsbeleuchtung am Donnerstag, die in Form von roten und weißen Kugeln sowie Icelights in der Innenstadt angebracht wurden.