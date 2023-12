Die Kinder- und Jugendklinik der Kliniken Ostalb in Aalen und Mutlangen ist erneut mit einer großzügigen Spendenaktion beglückt worden. Insgesamt 1270 Teddybären im Gesamtwert von 18.000 Euro haben kürzlich ihren Weg an die Klinikstandorte gefunden und sind dort mit großer Freude von den kleinen Patienten in Empfang genommen worden.

Tina Morassi ist die treibende Kraft hiner der Aktion

Die treibende Kraft hinter dieser herzerwärmenden Initiative ist Tina Morassi vom Weinmarkt Grieser. Bereits in den Jahren 2020, 2021 und 2022 konnte sie zahlreiche Unterstützer für das Projekt gewinnen und setzt nun auch 2023 ein starkes Zeichen der Solidarität mit kranken Kindern. Die Idee entstand 2020, gemeinsam mit ihrem bereits verstorbenen Mann Alfons Wiedemann, um den Kindern im Krankenhaus eine Extraportion Freude zu schenken. Insbesondere vor dem Hintergrund der Pandemie, die den Besuch von Angehörigen stark einschränkte, sollte ein kuscheliger Begleiter den Krankenhausaufenthalt angenehmer gestalten. Bei der offiziellen Übergabe in Aalen äußerte sich der leitende Arzt der Kinderklinik, Dr. Hans-Georg Schreiner, begeistert: „Wir freuen uns und sagen danke für diese erneute Überraschung kurz vor Weihnachten. Zu dieser Zeit haben wir zahlreiche junge Patienten und die ersten Teddybären haben bereits ihre glücklichen Empfänger gefunden. Die kleinen Trostspender in Form von Bären sind äußerst beliebt bei den Kindern, zaubern strahlende Augen hervor und tragen dazu bei, den Krankenhausaufenthalt angenehmer zu gestalten.“

Herzensangelegenheit sind die Kinder im Krankenhaus

Tina Morassi zeigte sich ebenso erfreut über den Erfolg der Aktion: „Ich bin sehr glücklich, dass dieses Projekt erneut so toll von den Spendern unterstützt wird. Es ist mir ein Herzensanliegen, den Kindern im Krankenhaus weiterhin eine Freude zu bereiten, und ich plane, diese Teddyaktion auch in den nächsten Jahren fortzusetzen.“ Die Spende der Teddys trägt dazu bei, den Aufenthalt der kleinen Patienten zu verschönern und zeigt, wie wichtig gemeinschaftliches Engagement für das Wohl der Kinder ist. Unterstützt wird die Kinder- und Jugendklinik bei diesem Projekt von Ron Radio-Onkologie-Netzwerk , Weinmarkt Grieser GmbH Aalen, VR-Bank Ostalb eG, Stadtwerke Aalen GmbH, Rossaro Bauunternehmung Aalen, Scholz Recycling GmbH Essingen, SWI Installationsboden GmbH Lorch.