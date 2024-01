Wenn das mit Cora Schumacher so weiter geht, dann wird sie die Schlagzeilen in den nächsten Tagen ganz alleine bestimmen. Am ersten Tag hängt sie an die große Glocke, dass sie eine Affäre mit Oliver Pocher hat, an Tag zwei dann lästert sie über ihren Ex-Mann Ralf Schumacher. Tränen fließen, Drama, alle schockiert - in diesem Moment läuft „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ auf RTL gerade einmal seit etwa sieben Minuten.

Große Trauer nach neun Jahren

Wahnsinn. Wenn die Blondine einen Plan verfolgt, womöglich mit ihrem eigenen Drehbuch nach Australien gereist ist, dann darf man gespannt sein, wie viele Teile sie im Vorfeld geplant hat. Bislang aber performt sie und darf sich ihrer Sendezeit sicher sein. Nachdem Cora unter Tränen von ihrer Ehe berichtete (im Dschungel-Telefon), nachdem sie in der Gruppe am Lagerfeuer noch erzählte, dass Ralf ihre Jugendliebe gewesen sei, bin ich mal wieder ganz investigativ unterwegs gewesen. Ich wollte mal wissen, wann denn die Scheidung der beiden war (Danke nochmal, Google). 2015. Aha. Da spricht man dann unter Tränen, fast ein Jahrzehnt später, noch rückblickend darüber und über die hohe Erwartungshaltung „dieser Familie“? Echt jetzt? Aber gut, das gehört ja irgendwie auch dazu zum Dschungelcamp.

Wechselschicht beim Krankendienst

Am zweiten Tag hat nicht Schumacher den Krankenpfleger für Heinz Hoenig gespielt, das übernahmen diesmal Lucy Diakovska und Fabio Knez, indem sie Hoenig bei den Schuhen halfen. In die Stiefel kam der Schauspieler schlecht rein, sodass sich RTL letztlich erbarmte und tatsächlich zwei Schuhlöffel ins Dschungel-Telefon bereit legten. So etwas hätte es früher nicht gegeben im Dschungel, vielleicht ist es Jubiläums-Kulanz des Kölner TV-Senders.

Echte Emotionen oder schauspielerisches Talent?

Vielleicht war das ja auch der Grund, warum Hoenig bereits am zweiten Tag gleich mehrfach weinen sollte. Ganz spät Vater geworden, vermisste er seine „Anni“ und die beiden Kinder. Dabei kam heraus, dass er sich mit Anni ein Partnertattoo am Finger hat stechen lassen. Nichts war mehr übrig vom grantelnden Opi aus der ersten Folge und man darf vielleicht davon ausgehen, dass die Emotionen echt waren - und nicht etwa dem schauspielerischen Talent Hoenigs geschuldet waren. Ich bleibe aber bei meiner Prognose: Hoenig wird aus freien Stücken, oder wie es im Dschungel immer heißt: „aus gesundheitlichen Gründen“ das Camp vorzeitig verlassen.

Twenty4Tim ist erster Dauerkandidat bei den Prüfungen

Tim und Kim Virginia sind von den Zuschauerinnen und Zuschauern als erste Kandidaten in die erste reguläre Dschungelprüfung der Show gewählt worden. Die beiden wurden mit Insekten überschüttet, mussten Ekliges essen (unter anderem ein Krokodilpenis war dabei, yummy) und dazu auf einem Miniatur-Footballfeld einen Ball hin- und herschmeißen. Dafür gab es Sterne, am Ende fünf von zwölf. Dabei waren sie im Vorfeld so stark motiviert worden von Fabio: „Zur Not essen wir halt weiter Reis und Bohnen.“ Das ist bekanntlich das Basisessen im Dschungel, zusätzliche Sterne bedeuten stets zusätzliches Essen. Und Tim hat sich in dieser Prüfung vermutlich als Dauerkandidat für die kommenden Prüfungen entpuppt. Von grünen Ameisen begleitet, die bekanntlich gerne beißen, gab es ein ziemlich lustiges Kreischkonzert, gepaart mit unorthodoxen Bewegungen, was auch auf meiner Couch für reichlich Lacher gesorgt hatte. Er darf direkt wieder ran, diesmal aber mit Leyla - das könnte übrigens ebenfalls recht lustig werden.

Fast fünf Millionen Zuschauer zum Start

Man hasst es oder man liebt es, so oder so aber ist das diesjährige Dschungelcamp erneut gut angelaufen. Rund 4,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben zum Start eingeschaltet, was einem Marktanteil von knapp über 20 Prozent entsprach. Gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass so viele Menschen die Nase rümpfen, wenn sie auf das Dschungelcamp angesprochen werden. Doch irgendwer muss ja für diese Zahlen sorgen, ich für meinen Teil gebe zu, darunter gewesen zu sein. Also dann, bis morgen.

Auch am zweiten Tag gab es wieder reichlich lustige Sprüche, hier wieder eine Auswahl:

„Hab ich noch Penis im Gesicht?“ (Kim Virginia)

„Reality-Formate, da sind doch die größten Spinner“ (Heinz)

„Ich weiß beim TV-Mike immer genau, was er meint, weißte wie ich meine?“ (Kim Virginia)

„Der Fabio ist so Lachflash, wir kommen gut klar“ (Mike Heiter)

Timo Lämmerhirt teilt in dieser Kolumne seine Sichtweise auf die TV-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mit. Es ist seine Meinung, seine Sicht der Dinge, die er mit einem Publikum teilen möchte – Womöglich auf der Suche nach weiteren Dschungelfans.