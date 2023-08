Turnfestsieg in Esslingen für Lilli Roth

Beim Landeskinderturnfest in Esslingen am Neckar nahmen 22 Turnerinnen der Aalener Sportallianz teil. Lilli Roth erreichte dabei mit hervorragenden Leistungen am Boden, Sprung und Barren den Sieg der 15–jährigen. Auch die anderen Turnerinnen konnten beim Wahlkampf punkten und einige platzierten sich dabei in ihren Jahrgängen unter den ersten 20 Turnerinnen:

Geräteturnen: Mila Adamczyk (8. Platz/ 9 Jahre), Hanna Novak (14. Pl./10 J.), Leni Liebel (18. Pl. /13 J.) Gemischt (15 Jahre): Johanna Betz (10.), Lotta Schmidt (12.), Lara Simic (17.)

Darüber hinaus bestritten die Turnerinnen in Vierer–Teams den „4inMotion–Wettbewerb“, bei dem Schnelligkeit an den Geräten Barren, Boden, Balken und Sprung gefragt ist. Neben den sportlichen Wettbewerben hatten die Turnerinnen zudem die Möglichkeit, an einer Vielzahl von Mitmachangeboten und Shows teilzunehmen.