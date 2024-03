TSV Hüttlingen stolpert gegen die TSG Abtsgmünd

In der Kreisliga A II hat Spitzenreiter TSV Hüttlingen zu Hause mit 1:3 gegen die TSG Abtsgmünd verloren. Die Verfolger SSV Aalen (3:0 gegen den SV Pfahlheim) und FC Ellwangen (2:1 gegen den TSV Westhausen) gewannnen ihre Partien.

TSV Hüttlingen - TSG Abtsgmünd 1:3 (1:0). Tore: 1:0 L. Fetzer (26.), 1:1 P. Klingenmaier (55.), 1:2, 1:3 J. Graule (58., 90+4.). In der ersten Hälfte hatte der Tabellenführer aus Hüttlingen das Spiel im Griff und war die bessere Mannschaft, traf aber nur zur 1:0 Führung und ließ einige Torchancen aus. In der zweiten Hälfte ein anderes Bild. Die Frank-Truppe aus Abtsgmünd war läuferisch und fußballerisch die bessere Mannschaft und erzielte zu den richtigen Zeitpunkten ihre Tore. Aufgrund der zweiten Hälfte ein nicht unverdienter Auswärtssieg im Derby für die Mannschaft aus Abtsgmünd.

FC Ellwangen - TSV Westhausen 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Frei (42.), 1:1 Essome (49./Elfmeter), 2:1 Saveski (66.). Ellwangen erarbeitete sich schnell die ersten Torchancen, vergab diese aber. Stattdessen musste der FC kurz vor der Pause das 0:1 hinnehmen. Nach der Pause machten die Hausherren Druck und kam dieses Mal zu Torerfolgen.

TSV Adelmannsfelden - Union Wasseralfingen 0:2 (0:2). Tore: 0:1 A. Colletti (15.), 0:2 G. Colletti (30.). Reserve: 2:1. Der TSV Adelmannsfelden lud die Gäste förmlich zum Toreschießen ein. Diese nahmen dankend an und sichern sich so die drei Punkte in Adelmannsfelden.

SC Unterschneidheim - FC Röhlingen 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Eigentor, Balbach (21.), 1:1 S. Joas (31.). Reserven: 5:1. Kein Spielbericht gemeldet.

SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim - SV Kerkingen 2:4 (2:2). Tore: 0:1 C. Leib (19.), 1:1 C. Schindele (21.), 1:2 A. Leib (25./FE), 2:2 F. Gerstmayer (45.), 2:3, 2:4 M. Kirsch (85., 89.). In einer ausgeglichenen Partie entscheiden zwei vermeidbare Fehler in der Schlussphase das Spiel zu Gunsten der Gäste.

SSV Aalen - SV Pfahlheim 3:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 E. Maile (21., 50.), 3:0 D. Gülbahar (69.). Die Heimelf hatte das Spiel die gesamte Spielzeit auf Kunstrasen im Griff und ließ kaum etwas in der Defensive zu. Bei besserer Chancenauswertung hätte der Sieg höher ausfallen können. Die Okic-Truppe aus Pfahlheim hatte kaum etwas entgegenzusetzen. Ein verdienter Heimsieg der Sabanovski-Truppe.

FSV Zöbingen - SV Jagstzell 1:1 (0:1). Tore: 0:1 T. Ziegler (32.), 1:1 G. Gruber (70.). Reserven: 3:1. Die Gäste aus Jagstzell begannen stark und erzielten verdient den Führungstreffer. Nach der Führung hatte die Saveski-Truppe das Spiel im Griff und spielte weiter nach vorne. In dieser Phase konterte die Heimelf geschickt und erzielte den Ausgleichstreffer. Die Gäste waren weiter besser, aber konnten den Siegtreffer nicht erzielen. Ein glücklicher Punktgewinn für Zöbingen.

SV Elchingen - TV Bopfingen 1:2 (1:2). Tore und Spielbericht: nicht gemeldet.