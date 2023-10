TSV Hüttlingen ist neuer Tabellenführer in der Kreisliga A II

Nach einem 4:1-Sieg beim SC Unterschneidheim, hat der TSV Hüttlingen die Tabellenführung in der Kreisliga A II übernommen.

Bopfingen ‐ U. Wasseralfingen 3:2 (1:0). Tore: 1:0 P. Glenk (15.), 2:0, 3:0 K. Dag (56., 70.), 3:1 R. Rogalsky (76.), 3:2 G. Colletti (87.). Reserven: 1:1. Der TVB zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung und siegte hochverdient. Sie versäumten es mehrmals die Führung auszubauen und ließen die Unioner noch die Anschlußtreffer erzielen. Ein hochverdienter Arbeitssieg des TV Bopfingen.

Röhlingen ‐ Jagstzell 0:3 (0:2). Tore: 0:1 T. Ziegler (33.), 0:2 J. Erhard (44.), 0:3 A. Probst (66.). Reserven: 1:2. Der FC präsentierte sich relativ schwach und konnte einem starken Gegner kaum widersetzen. Ein verdienter Sieg der kaltschnäuzigen Gäste aus Jagstzell.

Abtsgmünd ‐ Pfahlheim 5:2 (1:1). Tore: 0:1, 4:2 M. Mack (24., 67.), 1:1 J. Graule (43.), 2:1, 4:1 C. Schmid (56., 64.), 3:1 B. Grupp (60.), 5:2 T. Grupp (73.). Abtsgmünd ließ sich vom Rückstand nicht abhalten und erzielte noch vor der Pause den Ausgleichstreffer. Die zweite Hälfte spielte fast nur noch die Heimelf und erzielte vier weitere Tore zum verdienten Heimsieg.

Unterschneidheim ‐ Hüttlingen 1:4 (1:1). Tore: 0:1, 1:3 Freimuth (13., 62.), 1:1 J. Simon (27.), 1:2 Kamm (49.,/FE), 1:4 Müller (73.). Im Spitzenspiel der Kreisliga AII, waren die Gäste aus Hüttlingen die kaltschnäuzigere Mannschaft. Vor allem in der zweiten Halbzeit nutzten sie die Fehler der Heimelf eiskalt ließen nichts mehr anbrennen. Unterschneidheim leistete sich in Summe zu viele leichte Fehler, die die Gäste sofort bestraften. Am Ende gewann der TSV Hüttlingen klar mit 4:1.

Elchingen ‐ Kirchh./Dirgenh. 0:2 (0:1). Tore: Henri Hugo Stephan Guyot (34., 74.).

Ellwangen ‐ SSV Aalen 1:3 (1:1). Tore: 0:1 D. Mustafa (22.), 1:1 J. Agathangelidis (30.), 1:2 M. Omeirat (70.), 1:3 L. Massopust (86.). In der ersten Halbzeit war der FC die bessere Mannschaft, konnte jedoch seine Chancen nicht nutzen. So ging es mit 1:1 in die Pause. In der zweiten Halbzeit zeigte sich der SSV präsenter und konnte letztlich das Spiel für sich entscheiden.

Westhausen ‐ Zöbingen 5:2 (2:0). Tore: 1:0, 3:2 L. Schäfer (4., 58. FE), 2:0, 4:2 T. Köhler (33. 65.), 2:1, 2:2 D. Glonning (47., 56.), 5:2 T. King (89.) Reserven: 1:0. In der ersten Halbzeit sah alles nach einer eindeutigen Partie aus. Zöbingen hatte nach der Halbzeit kurzzeitig die Chance das Spiel zu drehen, jedoch antwortete Westhausen deutlich und gewann verdient auch in dieser Höhe.

Adelmannsfelden ‐ Kerkingen 2:2 (1:1). Tore: 0:1 L. Bühlmeyer (32.), 1:1, 2:1 A. Helwer (39., 66. FE), 2:2 T. Müller (90.). Reserven: 1:0. Ein gerechtes Unentschieden in einem Spiel auf insgesamt überschaubarem Niveau.