Die Jugend ist wichtig. Das zeigt nicht zuletzt im Fußball die U17 mit dem sensationellen Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft. Doch was bieten die Vereine im Ostalbkreis dem Nachwuchs auf und neben dem Platz. „Zu wenig“, findet der Vorstand der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, Achim Pfeifer. Daher hat die TSG sich neu ausgerichtet, beziehungsweise breiter aufgestellt.

Atilla Acioglu nicht ersetzt

Nach dem Abgang von Nachwuchskoordinator Atilla Acioglu zum mittlerweile Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim hat der Fußball-Verbandsligist seinen Aufgaben auf viele Schultern verteilt. Das heißt, die Stelle blieb vakant. Ein Problem, das die TSG nun zu spüren bekommt. „Wenn ich mir die aktuelle sportliche Situation anschaue, dann kann man nicht einmal von Stagnation sprechen“, stellt Pfeifer klar. Das sei natürlich kein Vorwurf an die handelnden Personen, aber eben ein Fakt. Daher lautet seine Marschroute: „So geht es nicht weiter. Die Situation ist nicht zufriedenstellend. Wir müssen mit unseren Jugendmannschaften überregional spielen.“ Die U17 hat acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, die U19 „gondelt irgendwo hintenrum“ und die U15 bereitet Pfeifer ebenfalls Sorgen. „Das passt alles noch nicht.“

Klar sei da natürlich auch ein Punkt immer wieder ein Thema: Der TSG fehlen die optimalen Trainingsbedingungen oder eben schlicht und einfach der Sportplatz. „Wenn du ständig mit drei Mannschaften einen Rasenplatz teilen musst, dann kannst du nicht anständig trainieren.“ Da gibt Pfeifer seinen Trainern natürlich recht. Die Rede ist von 15, 16 Mannschaften, die eben „Raum“ brauchen. „Eine ambitionierte Mannschaft trainiert dreimal die Woche“, fügt der Sportvorstand an. Da braucht man sicher nicht die ganz großen Rechenkünste, um zu erkennen, dass es ganz schön eng zu geht am Sauerbach. Doch die Platzfrage lässt sich nicht so schnell lösen. Die Personalfrage schon eher.

Veränderungen sind notwendig

Vor ein paar Tagen hat Pfeifer daher eine neue Struktur vorgestellt. „Es geht darum, etwas zu verändern. Die Strukturen gehen vom organisatorischen, über die sportliche Leitung bis hin zu einer Koordinationsfunktion. Da müssen wir uns stärker aufstellen.“ Vor allem in der Administration werden die Aufgaben immer mehr. „Man muss die Sozialen Netzwerke nutzen und den Verein darstellen, ihm eine Etikette geben. Da fehlt es bei uns gerade aktuell sehr.“ Bei dieser neuen Struktur sind allerdings noch nicht alle Positionen mit Namen hinterlegt. „Es laufen Gespräche.“ Namen nennt er indessen nicht. „Neben unserem Jugendkoordinator Marc Ruppert muss noch ein Sportlicher Leiter installiert werden.“

Holger Steibel übernimmt

Was bekannt ist, dass es einen neuen Jugend-Abteilungsleiter gibt. Holger Steibel übernimmt diese Aufgabe von Klaus Krehlik, der bekanntlich im Herbst auf die Geschäftsführerposition gewechselt ist. Bereits seit 2007 ist Krehlik im Verein und war dort als Trainer und später zehn Jahre als Abteilungsleiter Jugendfußball tätig. 2011 folgte dann mit der Ernennung zum Marketingvorstand der nächste Schritt. Bis Herbst war er zudem als stellvertretender Vorsitzender tätig. Diese Rolle gab er satzungsgemäß an Sonja Ruf ab.

Und Steibel? Der ist ein echtes TSG-Urgestein. Seit Jahren hat er sich besonders im Jugendbereich mit zahlreichen Erfolgen verdient gemacht. Seit 13 Jahren ist Steibel in der Jugendleitung tätig, war die letzten drei Jahre Sportlicher Leiter der Bereiche U12-U19 und ist seit sieben Jahren Veranstaltungsleiter. Bereits vor 15 Jahren übernahm er das erste Mal ein Jugendteam bei der TSG. „Sportliche Leitung und Abteilungsleitung müssen getrennt sein“, sagt Pfeifer klar. Denn irgendwann sei eine Person eben einfach mehr als ausgelastet. „Wir müssen uns weiterentwickeln.“ Dazu brauche es qualifiziertes Personal.

„Für mich wäre die optimale Personenanzahl fünf Leute“, skizziert Pfeifer das zukünftige Gremium: „Das ist der Sportliche Leiter, der Jugendkoordinator, der Abteilungsleiter, der Organisatorische Leiter und eben am Ende noch meine Person.“