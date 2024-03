Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach steht am 20. Spieltag der Verbandsliga-Württemberg vor einer herausfordernden Auswärtspartie gegen den TV Echterdingen. Das Spiel wird am Samstag um 15 Uhr im Stadion Goldäcker angepfiffen.

Die TSG konnte zuletzt einen beeindruckenden 3:0-Sieg gegen Tübingen verbuchen, was ihnen einen Sprung in der Tabelle auf Rang fünf bescherte und das Selbstvertrauen stärkte. Bis auf zehn Minuten vor und nach dem Seitenwechsel hatte die Faber-Elf das Geschehen im Griff. Es war eine beeindruckende Kollektivleistung. Erstmals konnte die TSG in Tübingen gewinnen und bleibt setzte den Aufwärtstrend fort. Ein Ausrufezeichen setzte Oliver Rieger mit seinem Treffer der Marke „Tor des Monats“.

Das Hinspiel gegen den TVE endete mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Seit dem Trainerwechsel befindet sich der TVE auf dem aufsteigenden Ast, was ihre jüngsten Siege gegen starke Gegner unterstreichen. Der Sieg vor heimischem Publikum gegen den Ligaprimus SV Fellbach ließ die Liga aufhorchen. Dass es keine Alltagsfliege war, stellte der TVE in Oberensingen unter Beweis. „Uns erwartet ein sehr starker Gegner, der sich aktuell in einem Flow befindet und zu den Formstärksten der Liga gehört. Wir wissen um die Stärke des TVE, gerade im heimischen Stadion“, sagt TSG-Trainer Patrick Faber, und fügt hinzu: „Ich bin mir sicher, dass sich das Team der schweren Aufgabe bewusst ist. Wir werden die nötige Konzentration und Einstellung an den Tag legen, um auch in Echterdingen bestehen zu können.“ Die TSG ist seit Oktober ungeschlagen und strebt an, diese Serie auch über die Osterfeiertage auszubauen. Sie werden alles daransetzen, um im Stadion Goldäcker gegen den TVE zu bestehen und weitere wichtige Punkte zu sammeln. Das TSG-Trainer Duo Patrick Faber und Daniel Serejo kann dabei bis auf die Langzeitverletzten Tim Brenner und Hannes Borst aus dem Vollen schöpfen.

Dorfmerkingen zu Hause gegen Maichingen

In Dorfmerkingen ist der Rückrundenstart misslungen und so finden sich die Sportfreunde nach 19 Spieltagen auf Platz neun der Verbandsliga wieder. Nur fünf Punkte vor dem ersten Relegationsplatz.

Genau dort befindet sich der nächste Gegner an diesem Samstag (14 Uhr, Röser Arena), der GSV Maichingen. Die Sportfreunde müssen nun nach einer starken Hinrunde vorerst Richtung untere Tabellenregion schauen und selbst schnellstmöglich wieder Punkte sammeln, um nicht in Abstiegsgefahr zu geraten. Der erste Schritt soll am Samstag erfolgen, indem man die drei Punkte auf dem Härtsfeld behält. In Maichingen gelang dies bereits mit einem 2:1-Auswärtssieg.