TSG verliert klar beim TSV Oberensingen

Am achten Spieltag der Verbandsliga-Württemberg unterlag die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach dem TSV Oberensingen mit 0:3. Das Team von Patrick Faber und Daniel Serejo fand auf dem Sportgelände des TSV Wolfschlugen zu keiner Zeit ins Spiel und wurde für einfache Fehler bestraft.

Man hatte sich viel vorgenommen vor dem Spiel beim Aufsteiger aus Oberensingen ‐ und die Partie begann ordentlich von der TSG. Auf dem schwer bespielbaren Platz des konnte die Elf aus der Aalener Weststadt in den ersten Minuten ihr Spiel durchziehen. Die Defensivreihen der Gastgeber hatte Probleme, um die TSG-Angriffe zu unterbinden. Schritt für Schritt kämpfte sich der TSV in die Partie. Immer wieder agierte die Elf von Maik Schütt mit langen Bällen. Jedem Ballverlust der TSG folgte einer dieser Bälle auf die Flügel des TSV.

Für Johannes Rief und seine Nebenleute war die Verteidigung dieser Pässe schwer, da die schnellen Angreifer der Oberensinger auf Fehler lauerten. So auch in der 22. Minute. Nach einem Ballverlust der TSG im Mittelfeld kam der Ball umgehend auf den Flügel zu Yannik Kögler. Dieser hatte zu viel Raum und tauchte unbedrängt von Joshua Barth auf. Der TSG-Schlussmann war chancenlos, 1:0. Es dauerte ein paar Minuten, bis die TSG diesen Rückstand verarbeiten konnte. Benjamin Schiele hatte in der 38. Minute den Ausgleich auf dem Kopf. TSV-Keeper Luis Rodrigues Loucao verhinderte mit einer starken Parade den Gegentreffer. Mehr hatte die TSG-Offensive bis zur Halbzeit nicht zu bieten.

Mit dem Anpfiff des zweiten Durchgangs brachte Patrick Faber Yusuf Baran für Fabian Janik in die Partie. Er sollte die nötige Sicherheit ins Spiel der TSG bringen. Einfache Ballverluste sollten vermieden werden, denn diese nutze Oberensingen um ihre schnellen Angreifer in Szene zu setzen. OIiver Rieger versuchte es aus der Distanz. Sein Schuss ging knapp am TSV-Gehäuse vorbei. Der TSV setzte seine Taktik des ersten Durchgangs weiter um. Lange Bälle auf die Abwehrkette der TSG. Für die Zuschauer auf dem Sportgelände in Wolfschlugen sicher kein schönes Spiel, aber sehr effektiv. In der 62. Minute wurde diese Spielweise erneut belohnt. Über die rechte Seite der TSG kam der Ball ins Zentrum. Patrick Werner stand richtig und erhöhte auf 2:0. Dies war die Entscheidung, denn der TSG fehlten an diesem Tag die Mittel, um die TSV-Defensive ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Noch bitterer wurde es in der 65. Minute. Nach einem TSG-Ballverlust war es erneut Patrick Werner, der zum 3:0 traf. Bei diesem Ergebnis blieb es am Ende auch.

TSG: Barth – Fichtner (66. Köhnlein), Rief, Schwarzer, Christlieb, Brenner (66. Nuhanovic), Janik (46. Baran), Rieger (66. Eckl), Rembold, Zahner, Schiele (71. Siegloch).