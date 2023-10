TSG-Sportler mischen oben mit

Vor Kurzem ist in Birkenfeld die Baden-Württembergische Formen/Technik Meisterschaft im Taekwondo ausgetragen worden. Insgesamt starteten vier Wettkämpfer der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach bei diesem Turnier.

Auf der Baden-Württembergischen Meisterschaft herrscht insgesamt gesehen ein sehr hohes Niveau. Mit einem Wechsel der Vorstandsspitze der Taekwondo Union Baden-Württemberg (TUBW) änderten sich auch die Teilnahmebedingungen. Die Alters- und Leistungsklassen werden in Zukunft Stück für Stück dem allgemeinen Regelwerk der Deutschen Taekwondo Union (DTU) angepasst. Trotz der neuen Bedingungen erkämpften sich alle TSG-Sportler einen Podestplatz. Durch die Umstellung der Altersklassen musste kurzfristig das Dreier Synchron Team neu zusammengestellt werden. Dies hinderte die Sportler jedoch nicht, eine Goldmedaille mit nach Hause zu nehmen. Sophia Dargies, Alexa Hoyer und Tabea Melchinger zeigten trotz kurzer Vorbereitungszeit eine starke Leistung und erzielten souverän den ersten Platz. Tabea Melchinger präsentierte sich im Einzelwettbewerb nervenstark und konzentriert in der ersten Runde. Sie lag sehr dicht hinter der Erstplatzierten. Allerdings konnte Tabea Melchinger im Finale dies nicht wettmachen und erzielte einen starken zweiten Platz. Ihre Teamkollegin Alexa Hoyer hatte in der ersten Runde etwas mit Nervosität zu kämpfen. Im Finale zeigte Hoyer eine starke Leistung und landete somit auf einem guten dritten Platz.

Miriam Tretter startete ebenfalls im Einzelwettbewerb und hatte eine sehr starke Gruppe mit einigen Sportlern, die bereits ein bis zwei Leistungsklassen höher anzusiedeln sind als sie. Dennoch verfehlte sie nur knapp die Silbermedaille.

Insgesamt gesehen ist das TSG-Trainerteam sehr zufrieden mit den Leistungen ihrer Wettkämpfer. „Unsere Sportler mischen im oberen Bereich mit, haben aber noch Luft nach oben. Deshalb werden wir für die Zukunft weiterhin intensiv daran arbeiten, die Leistung unserer Sportler weiter zu steigern“, so TSG-Abteilungsleiterin Sonja Ruf.