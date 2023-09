TSG-Kapitän Rief: „Patrick Faber ist der absolut richtige Trainer für uns“

Raus im WFV-Pokal, Letzter in der Verbandsliga. Die Fußballer der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach sind unsanft auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Im Interview gibt der 30 Jahre alte Kapitän Johannes „Jo“ Rief Einblicke in die Gefühlswelt der Mannschaft und nimmt Trainer Patrick Faber aus der Schusslinie.

Johannes, zwei Punkte aus den ersten fünf Spielen der neuen Saison. Nach aller Euphorie vor der Runde steht die TSG aus Hofherrnweiler auf dem letzten Platz der Tabelle. Wie blickt die Mannschaft auf den Auftakt?

Wie alle anderen, wissen auch wir, dass wir nicht optimal in die Saison gestartet sind und wir uns das durchaus anders vorgestellt haben. Klar ist aber auch, dass die Verbandsliga richtig gut ist und, wenn man da nicht mit 100 Prozent an den Start geht, dann wird es eben schwierig. Wir wissen was zu tun ist und wir wollen und müssen in den kommenden Spielen unsere Punkte holen.

Der Vorsitzende Achim Pfeifer hat angeführt, dass man sich von den Erfolgen der vergangenen Runde vielleicht hat blenden lassen. Sehen Sie das ähnlich?

Ja, das kann ganz gut sein. Vielleicht hat sich der Gedanke eingeschlichen, dass es vielleicht ein wenig von alleine läuft. Dazu kommt aber auch, dass uns die Gegner anders einschätzen. Es macht es uns natürlich nicht leichter, wenn wir wie gegen Echterdingen das Spiel machen müssen. Das war letztes Jahr ganz anders. Da hatten die Gegner mehr Ballbesitz und wir konnten aus dem Ballgewinn heraus unser Umschaltspiel aufziehen. Wir hatten vor der Saison aber auch eine andere Erwartungshaltung an uns und wir sind natürlich nicht zufrieden mit dem Auftakt.

Hat sich an der Stimmung im Training etwas verändert?

Die Stimmung ist nach wie vor gut und man merkt, dass jeder noch einen Tick fokussierter ist. Jeder will sich weiterentwickeln. Es geht immer um die richtige Balance aus Lockerheit auch in dieser Situation und den nötigen Fokus. Wir wissen um die Situation, aber im Training herrscht auf keinen Fall eine Verbissenheit. Das passt schon ganz gut.

Wenn es nicht läuft, dann gerät schnell der Trainer in den Fokus.

Es gibt keine zwei Meinungen: Patrick Faber ist der absolut richtige Trainer für uns. Wir haben ihm wahnsinnig viel zu verdanken. Das weiß die Mannschaft und die steht komplett hinter ihm. Da bin ich mir zu 100 Prozent sicher und kann da auch meine Hand ins Feuer legen. Wir können es nur gemeinsam schaffen.

Blicken wir voraus auf das Spiel am Mittwoch (19 Uhr) gegen die Sportfreunde aus Schwäbisch Hall. Ein echtes Topteam der Liga.

Es ist eines der schönsten Auswärtsspiele in der Verbandsliga, mit einem überragenden Stadion. Dazu noch bei Flutlicht unter der Woche. Das hat schon was. Schwäbisch Hall ist ein Topteam, das sich brutal verstärkt hat. Für uns gilt es, alles in die Waagschale zu werfen und dann können wir dort die drei Punkte ziehen. Da spielt es keine Rolle, dass die Sportfreunde in dieser Saison schwer zu besiegen sind und eine super Defensive besitzen. Das wäre Balsam für die Seele, wenn wir dort einen Dreier ziehen.