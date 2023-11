TSG holt Punkt in Neckarsulm

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach und die Neckarsulmer Sport-Union haben sich am letzten Spieltag der Verbandsliga-Vorrunde 2:2 getrennt.

2:0 nach fünf Minuten für die TSG

Nach vier Spielen ohne Niederlage wollte die TSG auch das letzte Spiel der Vorrunde erfolgreich gestalten. Der Oberliga-Absteiger aus Neckarsulm rangierte punktgleich mit den Jungs vom Sauerbach im hinteren Mittelfeld. Für die TSG war dieses Spiel die Chance, um endgültig den Sprung aus dem Tabellenkeller zu schaffen. Es ging gut los. Bereits nach zwei Minuten brachte Dino Nuhanovic brachte seine Elf mit einem Freistoß in Führung. Der Ball wurde von der SUN-Mauer unhaltbar für Marcel Susser abgefälscht. 1:0. Nur drei Minuten später konnte der TSG-Tross erneut jubeln. Oliver Rieger erhöhte mit seinem Treffer in der fünften Minute auf 2:0. Zu diesem Zeitpunkt lief es sehr gut für die Weilermer. Neckarsulm brauchte eine ganze Weile, um das Spiel der Faber-Elf in den Griff zu bekommen. Nach 18 Minuten war SUN dann besser im Spiel. Mitte des ersten Durchgangs drängte Neckarsulm auf den Anschlusstreffer. Dieser gelingt in der 22. Minute. Julian Schiffmann verwandelte eine Hereingabe ins lange Eck. Joshua Barth, Keeper der TSG, hatte keine Möglichkeit diesen Treffer zu verhindern. Nun war die TSG-Defensive gefordert. Neckarsulm nutzte den Schwung und war kurz vor dem 2:2. Noch vor dem Wechsel landete ein Kopfball von Julian Grupp am Querbalken. Glück für die Gäste von der Ostalb. In der Kabine galt es durchzuatmen.

Die Hausherren übernehmen das Kommando

Nach einem starken Beginn übernahmen die Gastgeber das Kommando. Die TSG blieb aber jederzeit durch Konte gefährlich. In der 64. Minute dann ein Schockmoment. SUN-Spieler Binak Elshanaj ging nach einem Kopfball-Duell zu Boden. Er konnte nach einer Behandlungszeit weiterspielen. Die TSG versuchte in dieser Phase das Spiel zu ordnen und die Angriffe des Gegners zu unterbinden. Der Druck auf das 2:2 wurde aber von Minute zu Minute größer. In der 75. Minute ertönte dann der Pfiff von Schiedsrichter Antonio Agazio. Der Unparteiische entschied auf Elfmeter. Für die Gastgeber eine klare Situation. Bei der TSG gab es an der ein oder anderen Stelle auch Fragezeichen. Man musste die Entscheidung jedoch akzeptieren. Julian Grupp ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte zum 2:2. Die TSG machte weiter. Patrick Faber trieb seine Jungs an. Nico Zahner hatte in der Schlussphase noch zwei gute Möglichkeiten, um erneut als „Man of the Match“ das Spielfeld verlassen zu können. Marcel Susser rettete mit zwei Paraden seiner Mannschaft einen Zähler. Nach 90 spannenden Minuten trennten sich beide Teams mit einem letztendlich gerechten 2:2-Remis.

TSG: Barth - Weisensee, Rief, Lechleitner, Christlieb, Fichtner, Nuhanovic (87. Milojkovic), Schiele (55. Janik), Zahner, Rieger (62. Eckl), Köhnlein (84. Blum)