Der Countdown läuft. Das neue Jahr beginnt in Aalen direkt mit einem sportlichen Kracher. In der Aalener Ulrich-Pfeifle-Halle findet die Turngala „Eternity“ vom Schwäbischen und Badischen Turner-Bund statt. Ausgerichtet wird diese von der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Dabei wird es am Neujahrstag gleich zwei Shows geben - um 14 und 18.30 Uhr.

Seit 1999 bereits gibt es die Turngala in Aalen

Seit 1999 findet die Turngala in Aalen statt. In den ersten elf Jahren hat die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach diese alleine ausgerichtet. „Die damalige Vorstandschaft hat mit viel Mut die Turngala nach Aalen geholt, denn es war mit einem finanziellen Risiko verbunden“, berichtet TSG-Vorstand Achim Pfeifer. Das Risiko sollte sich letztlich aber lohnen, denn: „Mittlerweile ist die Turngala ein Selbstläufer und nicht mehr aus dem Kalender der Stadt Aalen wegzudenken.“ Mittlerweile richtet die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach die Turngala im jährlichen Wechsel mit der Aalener Sportallianz (vor der Fusion war es der TSV Wasseralfingen) aus. „Die Stadt Aalen kann schon ein Stück weit stolz sein, dass sie zwei Vereine hat, die solch eine Veranstaltung Jahr für Jahr stemmen“, berichtet Achim Pfeifer.

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Die Vorbereitungen auf die spektakuläre Show laufen nun auf Hochtouren. Am Donnerstag haben die drei aktiven Fußballmannschaften und die U19 der TSG die Tribünen aufgebaut. Pro Veranstaltung gibt es Platz für 1345 Zuschauer - und fast alle Tickets sind bereits verkauft. „Wir haben einen hohen Zulauf, mit nur noch 200 Restkarten für jede Veranstaltung“, berichtet Veranstaltungsleiter Holger Steibel von der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Bis zum Neujahrstag stehen noch weitere Arbeiten an. Am Sonntag wird die Technik aufgebaut. „Rund 50 Personen werden dann nochmals in Aktion sein: Die riesige LED-Leinwand und ein dünner schwarzer Tanzboden werden aufgebaut. Außerdem haben wir noch unsere letzten Vorbereitungen für das Foyer und den VIP-Bereich. Dann kann der Neujahrstag kommen“, erklärt Holger Steibel. Bereits seit Monaten ist der Veranstaltungsleiter unter anderem mit der Stadt Aalen, der Feuerwehr und Hausmeister Thomas Kuppinger im engen und sehr positiven Austausch, wie er selbst sagt.

Das gesamte Team ist bislang sehr zufrieden

Mit dem Aufbau ist das gesamte Team bislang sehr zufrieden, dennoch herrscht kurz vor dem großen Tag auch eine gewisse Anspannung. „Die Steine werden erst vom Herzen fallen, wenn die erste Show beginnt“, sagt Holger Steibel. Am Neujahrstag werden knapp 300 Ehrenamtliche im Einsatz sein. Darauf ist Achim Pfeifer sehr stolz. „Ich bin überglücklich, dass wir so viele Ehrenamtliche, mit so viel Engagement haben. Das zeichnet ein Vereinsleben aus. Ich halte es nicht für selbstverständlich, dass man so viele Menschen animieren kann. Das ist einfach eine tolle Sache.“ Über 2600 Zuschauer können sich dann am Montag selbst ein Bild davon machen, was die TSG zum Auftakt ihres Jubiläumsjahres (125 Jahre) auf die Beine gestellt hat.

