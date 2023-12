Die Landesligamannschaft des KSV Aalen 05 feierte beim letzten Heimkampf der laufenden Saison den siebten Heimsieg in acht Kämpfen vor heimischem Publikum. Bereits vor dem Kampf gegen die AB Aichhalden II war den Aalenern der zweite Rang in der Tabelle nicht mehr zu nehmen. Gemeinsam mit den heimischen Fans konnte man damit einen versöhnlichen Abschluss feiern, nachdem das erklärte Ziel - der Direktaufstieg in die Verbandsliga - nicht ganz geglückt war. Die Mannschaften lieferten sich ein enges Duell, das nach sieben gewonnenen Einzelkämpfen mit 24:16 an den KSV Aalen ging.

Griechisch-römisch 57 Kilogramm: Amin Aliyev war die gewohnte Bank im Leichtgewicht. Gegen Ali Ibrahimi reichte ihm eine gute Aktion in knapp zwei Minuten, um den Schultersieg klar zu machen.

Freistil 130 Kilogramm: Marc Graeve wurde kampfloser Sieger. Freistil 61 Kilogramm: Noah Honold zeigte einen engagierten Kampf gegen Dumitru Florea. Der Aichaldener nutzte seinen Kraftvorteil überlegt aus und punktete bis zum Überlegenheitssieg mit 19:4 Punkten.

Griechisch-römisch 98 Kilogramm: Tolga Kalay brachte das gewohnte Spektakel auf die Matte. Gegen Elias Brüstle zeigte Kalay eine ganze Palette an Würfen und geriet nur einmal in Bedrängnis. Nach gut vier Minuten beendete er den Kampf vorzeitig mit 19:4 Punkten. Griechisch-römisch 66 Kilogramm: Bogomir Eismont zeigte einen souveränen Auftritt gegen Sebastian Rahner. Der junge Aalener dominierte das Kampfgeschehen von Beginn an und ließ nie Zweifel am Sieger des Kampfes. Mit sehenswerten Aktionen holte sich der Aalener einen 15:0-Punktsieg.

Freistil 86 Kilogramm: KSV- Coach Julian Meyer stellte sich einmal mehr bis 86 Kilogramm zur Verfügung und überzeugte gegen Julian Müller. Der Aalener zeigte eine Vielzahl an Techniken und stand nach gut vier Minuten als Überlegenheitssieger fest. Freistil 71 Kilogramm: Ähnliches kann über Obaidullah Tajik gesagt werden. Gegen Marcel Abele startete er wie die Feuerwehr und holte sich den Punktsieg in unter zwei Minuten mit 15:0 Punkten. Griechisch-römisch 80 Kilogramm: Emre Kalay lieferte sich einen wahren Schlagabtausch mit Felix Rebstock. Während Kalay nach knapp drei Minuten erstmals in Führung gehen konnte, konterte der Aichaldener direkt wieder und schulterte den Aalener dann kurz vor Kampfende.

Griechisch-römisch 75 Kilogramm: Maximilian Rettinger erwischte nicht seinen besten Tag gegen Silas Liedgens. Kurz vor der Pause geriet er in die gefährliche Lage und musste den Kampf auf Schulter verloren geben. Freistil 75 Kilogramm: Vaihunthan Vyramuthu musste gegen Marvin Roth etwas Lehrgeld bezahlen. Nach gut zwei Minuten endete der Kampf beim Stand von 0:15 Punkten. Zum Saisonfinale geht es für den KSV nach Schorndorf.