Trotz Nahost-Konflikt: Reisen nach Ägypten bleiben populär

„Wir wollten in den Herbstferien nach Ägypten und gehen nun aber nach Malta“, hat ein Aalener der Redaktion der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ geschrieben. Er und seine Frau entschieden sich, wegen des Israel-Kriegs lieber umzubuchen ‐ das sei auch problemlos möglich gewesen. Damit ist das Ehepaar offenbar vorsichtiger als die meisten anderen Reisenden von der Ostalb.

„Für Ägypten haben wir keine Umbuchungen, das Reiseziel wird aktuell sogar noch weiter gebucht. Unsere Kunden sind da gechillt“, erklärt Petra Home vom Reisebüro Demirtas in Aalen. Die meisten der Kundinnen und Kunden reisten sowieso nach Hurghada ‐ eine Stadt, die weit vom Krisenherd entfernt liegt.

Eine Umbuchung sei mit einem sogenannten Flex-Taif trotzdem gut möglich. Damit könne man je nach Reiseveranstalter bis zu zwei Wochen vor der Reise noch kostenlos umbuchen oder stornieren. Israel und Jordanien, für die aktuell Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes gelten ‐ seien zwar grundsätzlich sehr attraktive Reiseländer, trotzdem würden beide Länder sowieso wenig bereist.

Reisewarnungen gibt es auch für Teile Ägyptens. Trotzdem ist der Run auf das Land, das im Nordosten an Israel grenzt, weiterhin ungebrochen. Es gebe keinerlei Stornierungen und auch weiterhin Anfragen für das Reiseland. Das bestätigen sowohl die Ellwanger Studienreisen als auch Beck und Schubert Reisen in Ebnat und das Härtsfeld Reisebüro in Neresheim.

Dessen Leiter Robert Hartmann spricht von „jeder Menge Ägyptenreisen, hauptsächlich nach Hurghada“. Die Reisenden dorthin seien noch entspannt. „Sofern das Auswärtige Amt das Gebiet für nicht mehr sicher erklärt, wird die Reise sowieso vonseiten der Veranstalter storniert“, erklärt der 66-Jährige. Deshalb müsse er in diese Richtung auch keine Vorbereitungen treffen.

Auch bei Melanie Thalheimer, Geschäftsführerin des Tui Travelstar Reisebüro RMS in Aalen, ist Ägypten weiterhin beliebt. „Sonst haben wir für November allerdings mehr Ägypten-Buchungen als aktuell“, hat sie bemerkt. Sie sei gespannt, wie sich die Buchungen in den kommenden Wochen und Monaten entwickelten.

Jordanien und Israel seien als Reiseziele sowieso „null und nichtig“ ‐ allerdings sei eine Reise der MSC Kreuzfahrt mit einem geplanten Stopp in Haifa im Norden von Israel für Anfang nächsten Jahres abgesagt worden.

Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen nach Israel, Jordanien und Teilen Ägyptens

Israel befindet sich im Kriegszustand. Weite Teile des öffentlichen Lebens ruhen. Viele Airlines haben ihre Flüge komplett eingestellt oder stornieren geplante Flüge kurzfristig. Das Auswärtige Amt in Berlin warnt deshalb vor Reisen nach Israel und in die Palästinensischen Gebiete. Deutschen Staatsangehörigen, die sich derzeit im Westjordanland aufhalten, wird empfohlen, auszureisen. Seit dem 7. Oktober 2023 kommt es zu militärischen Auseinandersetzungen im Gebiet um den Gaza-Streifen mit Beschuss durch Raketen in allen Teilen Israels.

Auch von Reisen in das syrisch-jordanische Grenzgebiet sowie in den Nordosten des Landes und in die Grenzregion zu Irak wird dringend abgeraten. Es kann laut Auswärtigem Amt zu einer zeitweisen Schließung der Grenzübergänge zwischen Israel und Jordanien kommen.

Ebenfalls wird vor Reisen in den Norden der Sinai-Halbinsel, das ägyptisch-israelische Grenzgebiet (mit Ausnahme von Taba) und entlegene Gebiete der Sahara gewarnt. Auch von unbegleiteten, individuellen Ausflügen und Überlandfahrten im Süden der Sinai-Halbinsel wird abgeraten. Die Sicherheitslage in Ägypten sei aber insgesamt weiterhin stabil und ruhig, schreibt das Auswärtige Amt.