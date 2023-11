Tillmann Prüfer liest am Mittwoch, 22. November, um 19 Uhr in den Räumen des Kollektiv K in der Bahnhofstraße 44 aus seinem Buch „Vatersein: Warum wir mehr denn je neue Väter brauchen“. Prüfer ist stellvertretender Chefredakteur des Zeit-Magazins und veröffentlicht dort unter anderem die Kolumne „Prüfers Töchter“.

Was macht man, wenn man es als Vater genau richtig machen möchte? Um das zu beantworten, erzählt Tillmann Prüfer in seinem Buch von eigenen Erlebnissen als Vater von vier Töchtern und befragt Experten und Expertinnen, die sich dem Thema wissenschaftlich nähern. Es sei nicht nur so, dass Väter sich noch nie so viel ins Familienleben eingebracht haben: Gute Väter würden auch noch nie so sehr gebraucht wie heute.

Veranstaltet wird die Lesung in Kooperation zwischen der Katholischen Erwachsenenbildung Ostalbkreis und der Stabsstelle für Chancengleichheit, demografischen Wandel und Integration. Der Eintritt kostet fpnf Euro, eine begrenzte Anzahl Freitickets ist unter [email protected] verfügbar.