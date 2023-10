Die Nachricht hat vor allem diejenigen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“, die ihn gekannt oder einst mit ihm zusammengearbeitet hatten, getroffen und sehr traurig gemacht: Im Alter von nur 69 Jahren ist unser langjähriger Kollege und Redakteur Rolf Köditz gestorben. Über Jahrzehnte und bis zu seiner Pensionierung gehörte er zu den „Urgesteinen“ unseres Verlags und der Redaktion.

Der gebürtige Wasseralfinger Rolf Köditz hat in jungen Jahren das Verlagsgeschäft beim damaligen Schwabenverlag in Aalen und Ellwangen von der Pike auf gelernt. Er machte dort seine Ausbildung zum Buchdrucker und arbeitete dann einige Jahre in diesem Metier, bevor er in die Redaktion unserer Zeitung wechselte. Hier hat es ihm vor allem der Sport angetan, Köditz war über lange Jahre einer der beiden lokalen Sportredakteure der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“. Daneben war er zeit- und vertretungsweise auch im Zeitungsumbruch im Einsatz. Diesem Geschäft blieb er am Ende treu, er war mehrere Jahre bis zu seinem Ruhestand einer der beiden Produktionsredakteure unserer Zeitung.

Bodenständigkeit, Leidenschaft, Engagement und Ausdauer, auch im Spät- und im Sonntagsdienst, all das haben Rolf Köditz in all seinen Berufsjahren ausgezeichnet, gepaart mit einem unerschütterlichen Humor. Dabei hat er praktisch alle Phasen an technischen „Revolutionen“ in der Redaktionsarbeit und der Zeitungsproduktion der vergangenen Jahrzehnte hautnah miterlebt: vom einstigen Bleisatz über den Fotosatz und den sogenannten „Klebeumbruch“ bis hin zur Arbeit mit modernen Redaktionssystemen. Rolf Köditz hat sich all diesen Herausforderungen nicht nur gestellt, er hat sie als absolut verlässliche Größe im Team mit gestaltet und gemeistert. Und wenn der Zeitdruck oder gelegentlich das „Tohuwabohu“ noch so groß waren, was ja in diesem Gewerbe gelegentlich vorkommen soll ‐ Rolf Köditz hat Ruhe und Überblick behalten ‐ „und wenn der ganze Schnee verbrennt...“, um einen seiner vielen Aussprüche zu zitieren, mit denen er liebend gerne seinen Berufsalltag und den seiner Kolleginnen und Kollegen gewürzt und ganz einfach menschlicher gemacht hat.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, die in all den vielen Berufsjahren von Rolf Köditz ganz sicher auch auf vieles verzichten musste.