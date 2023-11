An der Hochschule Aalen hat in diesen Tagen der sogenannte Tranformationskongress Ostwürttemberg stattgefunden, der sich als Leitthema die Zukunft der Autobilmobilindustrie auf die Fahnen geschrieben hatte. In ihrer Anmoderation hat Anja Krätschmer von e-mobil BW GmbH nicht lange um den heißen Brei herumgeredet: „Die Transformation der Automobilwirtschaft ist in vollem Gange. Das wissen wir alle und das ist nichts Neues.“ Dass dieser Fakt vor allem im „Autoland Baden-Württemberg“ große Relevanz habe, verstehe sich von selbst.

Fast eine halbe Million Menschen sind betroffen

Rund eine halbe Million Menschen in Baden-Württemberg seien von diesem Wandel betroffen. So gehe es in der aktuellen Situation darum, „zu handeln, etwas zu tun“, so Krätschmer. Die betroffenen Unternehmen könnten hier auf die Unterstützung des Tranformationsnetzwerk vertrauen. Es gehe um die erfolgreiche Begleitung, damit die entsprechenden Unternehmen aus der Zuliefererbranche auch nach der Tranformation noch erfolgreich am Markt sein könnten. Was denn für die Anwesenden Tranformation bedeute, wollte Krätschmer vom Plenum im Hörsaal wissen. Auf der Leinwand tauchten die Begriffe alsbald auf, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten mittels QR-Code live antworten: „Zukunft“, „Wandel“, „Innovation“, „Qualifizierung“ oder „Flexibilität“ waren nur einige der zahlreichen Schlagworte, die den Weg auf die Leinwand gefunden hatten.

Die Transformation ist stets individuell

Dies griff Krätschmer auf, die Transformation sei sehr individuell für die Unternehmen, aber auch die Menschen, zeige stets ein anderes Gesicht „und bringt andere Herausforderungen mit sich“. Die Themen der Transformation seien ebenfalls recht unterschiedlich: Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Innovation, Geschäftsmodelle, Digitalisierung und Technologien, „es geht aber, last but not least, um die Menschen, die in dieser Transformation stecken. Es geht um Beschäftigung und Quaifizierung“, fährt Krätschmer fort. „Netzwerken“ ist ebenfalls wichtig beim Tranmsformationskongress, was in den regelmäßigen Pausen zwischen den einzelnen Vorträgen und Impulsen somit fest auf dem Programm stand.

Energie muss stets gezielt eingesetzt werden

Eröffnet hat diesen Kongress Landrat Joachim Bläse, gemeinsam mit Heinz-Peter Bürkle von der Hochschule. Fast schon metaphorisch, berufend auf seine Elektroingeniuer-Vergangenheit, beschrieb Bürkle die Transformation in und verwies auf einen Transformator: „Energie, die wir einsetzen, müssen wir gezielt einsetzen, zu etwas Größerem machen, auf ein höheres Niveau hieven. So ist es auch in der Automobilindustrie oder beim Klimaschutz. Es geht aber auch um die optimale Anpassung an die veränderte Situation, auf der einen Seite, wie es war und auf der anderen Seite, wie es sein wird“, so Bürkle. So sei auch die Hochschule ein wichtiger Transformator, weil sie Innovation und Forschung für die Region bereitstelle.

Landrat Joachim Bläse in Dreifach-Funktion vor Ort

Bläse trat gleich in dreifacher Position auf, als Landrat des Ostalbkreises, als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des Wiro und in Vertretung „seines Freundes“ Peter Polta, Landrat des Krieses Heidenheim, der Bläse später ablösen und die Veranstaltung mit seiner Rede beschließen sollte. Beide Landkreise arbeiteten bei der Transformation eng zusammen, so Bläse. „Transformation ist etwas, was uns alle angeht. Ich bin froh, dass wir mit diesem Transformationskongress eine große Öffentlichkeit erreichen und dass wir viele ansprechen können, um zu zeigen, was Transformation überhaupt heißt und warum wir das überhaupt machen“, so der Landrat. Das Thema Tranformation betreffe nicht nur die hiesigen Kreise, es sei ein Baden-Württemberg-Thema. Dabei müsse nicht jeder das Rad neu erfinden, der Blick nach links und rechts sei erlaubt, nein, sogar gewünscht.

Baden-Württemberg braucht den „Aufbruch“

Baden-Württemberg brauche den „Aufbruch“, so Bläse weiter. So müssten vor allem die Jüngsten schnell an die Unternehmen herangeführt werden, durch Praktika oder Kooperationen mit den Schulen, „um die jungen Menschen für unsere Region zu begeistern“, sagt Bläse. Was Transformation bedeute, das müsse jeder für sich selbst beantworten, schließt der Landrat an die einführenden Worte Krätschmers an. „Wir müssen jeden wachküssen, vor allem bei uns in Ostwürttemberg: es kann sich niemand dieser Veränderung entziehen. Die Veränderung ist da und sie ist heftig“, sagt Bläse deutlich. Der Landrat sieht aber der Transformation nicht mit Sorge entgegen, sondern die Chancen, sie sich auftun. „Wir müssen neue Wege gehen und uns fragen: Wo steckt für uns der Mehrwert? Wo könnne wir die Themen Digitalisierung oder Künstliche Intelligenz nutzen, um unsere Prozesse zu verändern und Produkte zu entwickeln, um schneller und effektiver zu werden?“, sagt Bläse.

Das Hauptthema bleibt die Dekarbonisierung

Viele Themen gäbe es, das Hauptthema aber bleibe die Dekarbonisierung, ruft der Landrat in Erinnerung. Wenn man dann noch sehe, dass jeder zehnte Mensch auf der Ostalb in der Automobilindistrie beschäftigt sei, dann habe dieser von der Gesellschaft geforderte Prozess natürlich große Auswirkungen.

Ostwürttemberg ist am Puls der Zeit

Mit Leidenschaft dabei ist ebenfalls IHK-Hauptgeschäftsführer Thilo Rentschler, sieht er die Region auf einem guten Weg. „Wir sind voll und ganz am Puls der Zeit. Das, was uns überregional aufgezeigt wurde, haben wir in unserer Region schon seit geraumer Zeit verankert“, sagt Rentschler. Ihn freue vor allem das rasante Tempo des gesamten Prozesses. Vor zwei Jahren sei die Transformation fast noch ein Unwort gewesen in der Breite der Gesellschaft und in den Unternehmen. „Das Wort war in aller Munde, stand aber nicht für die tiefgreifende Veränderung, die wir gerade alle miteinander erleben“, so Rentschler. Und diese Veränderung wird weiter gehen, ist in vollem Gange und wird beim nächsten Tranformationskongress bereits weiter vorangeschritten sein.