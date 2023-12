Trainer steht nicht auf dem Feld - Spieler haben keine Ausreden mehr

Mal wieder kurz vor Weihnachten. Es ist nicht die erste Trainerfreistellung in Aalen, die in diese Zeit fällt. Wenn es überall besinnlicher werden soll, schwingt man beim VfR also mal wieder die fast schon traditionell gewordene Trainerkeule.

Der Blick auf die Ergebnisse gibt den Gremien recht. Niederlagen gegen direkte Konkurrenten, Gegentorflut und dann der Acht-Minuten-K.o. gegen das bis dato Schlusslicht Koblenz. Die Tendenz ist erschreckend und der Keller rückt immer näher. Ja, Tobias Cramer hat Fehler gemacht, hat zu früh in der Saison etwas Fahrt herausgenommen, den Nährboden für eine gewisse Zufriedenheit geschaffen und zuletzt gegen Koblenz den einen oder anderen Fehler bei Wechseln getätigt.

Was allerdings nicht ihm anzulasten ist, das ist beispielsweise der fahrlässige Umgang in Sachen Verwerten von Torchancen. Der Trainer steht nicht auf dem Feld und ist immer abhängig von individuellen Entscheidungen auf dem Rasen. Das ist auch auf der Ostalb nicht anders als in anderen Regionen. Fakt ist: Die Spieler haben nun keine Ausrede mehr und müssen sich neu beweisen. Sie stehen endgültig in der Pflicht wieder das Gesicht zu zeigen, dass die Fans am Anfang der so furiosen Saison zu sehen bekommen haben. Sie müssen wieder den unbedingten Willen verkörpern, das eigene Tor zu verteidigen und eben den gleichen Willen vor dem gegnerischen Tor erkennen lassen. Sie müssen letztlich erkennen lassen, dass es am Trainer gelegen hat.

Fakt ist aber auch: Einen Fachmann wie Tobias Cramer zu finden, der durch seine aufgeschlossene und ehrliche Art Brücken zu den umliegenden Vereinen geschaffen hat und fast schon nebenbei ein fester Bestandteil der Jugendausbildung geworden ist, das wird eine Herkulesaufgabe werden.

Mit dieser Entscheidung ist zudem ein weiteres Ziel krachend geplatzt, und zwar die Sehnsucht nach einer Kontinuität in der sportlichen Leitung. Kurzfristiger Erfolg würde Aalen sicher zum Klassenerhalt reichen, aber was ist danach? Klar scheint da nur eines: Es wird wieder Weihnachten werden.

