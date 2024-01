Er ist nahbar, kommunikativ, kritisch und dabei stets ein sympathischer Gesprächspartner mit einem offenen Ohr. Seit 2007 ist Josef Schneider vom VfB Tannhausen im Ausschuss der Schiedsrichtergruppe (SRG) Aalen für unter anderem die Einteilung der Schiedsrichter zuständig. Doch das ist längst nicht alles. Schneider ist natürlich auch Bindeglied zum Württembergischen Fußballverband (WFV). Jetzt macht der 58-Jährige allerdings zumindest als Obmann nach zwölf Jahren Schluss. Der Antreiber aus Tannhausen, der stets um die Ausbildung von Nachwuchskräften bemüht war und ist, nimmt seinen Hut. Auf eigenen Wunsch übergibt er seine SRG in andere Hände.

Als der Meister noch nicht Bayern hieß

2007 ist das Jahr, indem ein gewisser Frank Schmidt als Trainer bei einem Amateurverein namens 1. FC Heidenheim begann, der VfB Stuttgart letztmalig Deutscher Meister wurde und eben jener Josef Schneider in den Ausschuss der SRG Aalen gewählt wurde. Eine lange Zeit und eine Leistung, die in zwölf Jahren als Obmann gipfelte. Freilich alles im Ehrenamt. „Ich hab es nie bereut. Es hat immer Spaß gemacht“, sagt Schneider, der selbst seit 1985 als Schiedsrichter aktiv ist. Angefangen hat er als „ganz normaler Einteiler“. Seitdem ist viel passiert. Der Fußball hat sich gewandelt. Nicht nur bei den Profis, bei denen sich Bayern München zum (fast) uneinholbaren Serienmeister und Heidenheim unter Schmidt zum Bundesligisten aufgeschwungen hat, sondern auch auf Amateurebene. Zahlreiche Änderungen der Regelauslegungen etwa. Da braucht man nur an die Handspiel- oder Abseitsregel zu denken. Immer wieder durfte und musste Schneider diese Änderungen seinen Schiedsrichtern näher bringen. „Mir würde das Amt auch heute noch Spaß machen, aber es müssen neue Ideen her und ich habe keine mehr“, sagt Schneider klar und ehrlich. Irgendwann sei man eben „abgedroschen“. „Amtsmüde bin ich nicht, aber wir brauchen frischen Wind, um eine Stagnation in der Schiedsrichtergruppe zu verhindern.“

Viele Stunden im Ehrenamt

Pro Woche investiert Schneider „Minimum“ zwölf bis 13 Stunden für sein Ehrenamt. Viel Arbeit falle beispielsweise zu Beginn der Runde und in der Winterpause an. Die bloße Einteilung der Spiele ist dabei nicht die Aufgabe eines Obmanns, vielmehr setzt dieser die neuen Themen und Prioritäten, die es dann mit den Vereinen oder den anderen Schiedsrichtergruppen zu diskutieren gilt. Auch die Gestaltung der Neulingskurse und repräsentative Aufgabe gehören zum Betätigungsfeld. „Die Hauptaufgabe einer Schiedsrichtergruppe, die liegt nie beim Obmann, sondern immer bei den Einteilern.“ Am Ende hat natürlich dennoch der Obmann die letzte Verantwortung, ob der jeweilige Schiedsrichter für das Spiel geeignet ist. „Wenn man am Wochenende von 100 Spielen bei Aktiven und der Jugend zur Einteilung redet, dann machen das unsere beiden Jugend-Einteiler, unser Aktive-Einteiler und meine Wenigkeit.“

Jedes Spiel braucht einen Schiedsrichter

Das größte Problem sind aber die Rückgaben. Nicht immer hat jeder Schiedsrichter Zeit, das eingeteilte Spiel zu leiten. „Dabei geht es fast immer um jedes zweite Spiel. Die Herausforderung lautet also immer: Jedes Spiel zu besetzen.“ Eine sehr wichtige Aufgabe im Schiedsrichterwesen ist und bleibt allerdings die Ausbildung neuer Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen. Schneider wurde in seiner Funktion als Obmann nie müde, diese wichtige Aufgabe an die Vereine aus dem Bezirk heranzutragen. Doch bei manchen Verein wurden seine Worte auf den diversen Staffeltagen nicht erhört. „Wir haben jetzt immer noch eine ähnliche Anzahl an Schiedsrichtern wie vor zwölf Jahren.“ Allerdings hat sich die Bereitschaft unter den insgesamt 193 Schiedsrichtern (Aktive 123) etwas gewandelt. „Früher haben Schiedsrichter 50 bis 60 Spiele geleitet. Heute sind es nur noch maximal 20. Das soll kein Vorwurf sein, aber die Jugend hat heute eben nicht nur Fußball im Kopf. Die haben auch andere Interessen. Das unterstütze ich auch.“

Kritik hat ein anderes Niveau erreicht

Dazu kommen immer wieder die Kritiker der Schiedsrichtergilde. Natürlich ist eine sachliche Kritik nicht verboten. Dieser stellte sich Schneider oft und gerne selbst. „Kritik gab es schon immer, aber sie hat ein anderes Niveau erreicht.“ Was teilweise an verbalen Entgleisungen am Sonntagmittag auf den Sportplätzen auch in unteren Klassen oder gar im Jugendbereich zu hören ist, übersteigt das erträgliche Maß mehr als deutlich. „Es gibt keinen Respekt mehr. Das liegt für mich aber sicherlich auch an der jetzigen Erziehung.“ Ein zunehmendes gesellschaftliches Problem, das bereits in der E-Jugend besteht. Zuletzt der schlimme Vorfall in der Türkei (Faruk Koca, Präsident von Ankaragücü, hatte Schiedsrichter Halil Umut Meler mit einem Faustschlag das Jochbein gebrochen - mitten auf dem Platz und vor laufenden Kameras) zeigen zudem mehr als deutlich, dass es ein weltweites Problem ist. Da dürfte es nur wenige Beobachter verwundern, dass manch ein Jugendlicher sich gegen eine Laufbahn als Schiedsrichter entscheidet. „Ganz klar. Es kann doch nicht sein, dass mich ein 14 Jahre alter Schiedsrichter nach einem Spiel heulend anruft und mir erzählt, was vorgefallen ist“, schildert Schneider.

Aalen bislang ohne tätliche Übergriffe

Zum Glück gibt es im Bereich der SRG keine tätlichen Übergriffe auf Schiedsrichter. „In meinen zwölf Jahren gab es zwei Fälle, bei denen ein Schiedsrichter körperlich angegangen wurde. Das sind bei uns aber absolute Ausnahmen.“ Verbal allerdings ist es auch in Aalen nicht immer einfach. „Wer lässt sich heute noch die ganze Zeit persönlich beleidigen? Der Umgang miteinander wird einfach immer schwieriger.“ Mittlerweile müssen Schiedsrichter nach einem D-Jugendspiel schon mit einem Shitstorm in den Sozialen Medien rechnen. Man braucht mindestens fünf bis sechs Jahre im Ehrenamt, um ein entsprechend dickes Fell zu entwickeln. „Ich würde es heute wahrscheinlich auch nicht mehr so mitmachen. Die Hemmschwellen gehen einfach deutlich nach unten“, sagt Schneider ehrlich und fügt an: „Natürlich gibt es nicht nur gute Schiedsrichter. Alle machen Fehler.“

Kritik am DFB

Der DFB hat in diesem Jahr das Jahr der Schiedsrichter ausgerufen. Doch gehört haben davon sicherlich nur wenige Menschen. „Das ist das Problem. Solche Aktionen bringen uns dann einfach nichts.“ Solche Informationen müsse man an die breite Masse bringen. Dennoch sagt Schneider klar: „Das Amt des Schiedsrichters ist ein tolles Amt.“ Und liefert die Begründung dafür gleich mit: „Es bildet dich unheimlich im Umgang mit Menschen aus. Du übernimmst Verantwortung und dein Selbstvertrauen prägt es brutal.“ Zudem hat man einen gewissen Bonus in der Arbeitswelt und bei Bewerbungen. „Schiedsrichter müssen Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen - ich kenne viele Arbeitgeber, die sagen, dass die Tätigkeit als Schiedsrichter der letzte Punkt sein kann, warum ich mich für diesen Bewerber entscheide.“ Die Persönlichkeitsentwicklung sei es auch, die ihn an seinem Job immer wieder begeistert. „Du siehst die Person mit 14 und dann später mit 17 Jahren. Dann siehst du einfach, dass dein Ehrenamt nicht sinnlos ist. Das macht mir am meisten Spaß.“ Deswegen bleibt er der SRG auch erhalten. Allerdings im Ausschuss und im Hintergrund. „Ich gebe gerne einen Rat, wenn ich gefragt werde“, sagt Schneider. Es werde also kein Neuanfang der SRG, sondern eine Übergabe an den nächsten Obmann. Reibungslos und vorbildlich. Wie es der Gilde entspricht.