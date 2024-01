Es ist „der“ musikalische Höhepunkt in Aalen im neuen Jahr: Das Dreikönigskonzert der SHW-Bergkapelle ist ein festes Datum für alle Fans der konzertanten Blasmusik aus dem ganzen Ostalbkreis. Immer gibt es neue Themenwelten, unterschiedliche Musik-Genres und Überraschungen. Diesmal bekommen die Gäste in der Stadthalle Klassiker im weiteren Sinne zu hören, es grüßen unter anderem Shakespeare, Klaus Doldinger oder Phil Collins. Aber auch Freunde der Marschmusik kommen auf ihre Kosten.

Da wäre beispielsweise die Hommage an Alfred Reed (1921 bis 2005), einer der erfolgreichsten und profiliertesten Komponisten für Blasmusik. „Twelfth Night“ ist ein Spätwerk, „sehr anspruchsvoll und in Deutschland weniger häufig gespielt“, erklärt der Dirigent der Traditionskapelle, Günter Martin Korst. Es basiert auf dem Werk „Was ihr wollt“ des englischen Dichters William Shakespeare. Zum Auftakt des Konzerts erklingt übrigens die „First Suite in Eb for Military Band“ in drei Sätzen, die aber ohne Pause und direkt nacheinander gespielt werden. Die „Suite of Old American Dancers“ von Robert Russel Bennet setzt sich aus fünf Stücken zusammen, schottische Melodien, Jazz, Dixie, Walzer. Und „immer klingt das Orchester bei jedem Stück völlig anders“, macht Korst musikalischen Appetit auf diese sehr rhythmischen Sätze. Nach der Pause steigt das Jugendorchester ein, mit drei Stücken. Darunter ist die Disney-Version von Aladin, es geht also in 1001 Nacht mit jazzigen und arabischen Klängen. Der Titel des Stücks „Make a joyful noise“ von James Swearingen ist Programm, ein fröhliches Stück und mit einem atemberaubenden Finale. Dem jungen Blasorchester „macht es sehr viel Spaß“, sagt Korst auch in Hinblick auf die Proben.

Im letzten Block und nach dem Jugendorchester heißt es dann „Film ab!“, es geht mit „Das Boot“ in die Tiefen des Atlantiks oder auf dem Rücken des Glücksdrachen „Fuchur“ und der Titelmusik von Klaus Doldinger durch die „Unendliche Geschichte“. Danach gibt es eine Art „Best of“ mit Songs von Phil Collins und dann den „Last Call“ von Otto Martin Schwarz.

2013 feierte die SHW-Bergkapelle ihr 200-Jahres-Jubiläum. „Tradition hat Zukunft“ heißt die CD dazu. Korst leitet die Bergkapelle seit 2015. Das Dreikönigskonzert am 6. Januar beginnt um 15 Uhr, der Eintritt ist frei.