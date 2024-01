Vom 13. bis 21. Januar findet wieder die internationale Ausstellung für Caravaning, Motor und Touristik, kurz CMT, in Stuttgart statt. Fast schon traditionell mit von der Partie ist auch wieder Tourismus Ostalb. Erstmals als Leiterin dabei ist Alexandra Heger, die seit Beginn dieses Jahres die Stabstelle Tourismus leitet.

Die „drei D“ sind Geschichte, jetzt kommen die „drei E“

An diesem Samstag wird Landrat Joachim Bläse wieder mit einer größeren Gruppe nach Stuttgart reisen, sich an den anderen Messeständen orientieren, vor allem aber auch Werbung für den eigenen Kreis machen, „den Nabel der Welt“, wie er im Rahmen eines Pressegesprächs im Landratsamt lachend kundtat. Weniger amüsiert fuhr er fort, dass nicht die berühmten „drei D“ (Demografie, Dekarbonisierung und Digitalisierung) zum Start in dieses Jahr im Vordergrund stünden, sondern die „drei E“, die der Landrat in den vergangenen Wochen und Monaten kennengelernt habe. „Das erste E steht für Ermüdung und Erschöpfung, das zweite für Entrüstung und Empörung und das dritte für Enttäuschung“, führte Bläse aus und erntete irritiertes Lachen auf irritierte Gesichter aus der Runde. Bläse klärte rasch auf: Stets begegne er den Menschen, die er treffe, mit Zuversicht, „doch irgendein E wird mir da immer entgegengeschleudert“, sagte er. „2024 versuche ich nun, massiv gegen diese drei E anzugehen“, so der Landrat.

Alexandra Heger ist die neue Leiterin Stabstelle Tourismus

Nun freue er sich auf die CMT „vor der eigenen Haustüre“. Die Messe sei für den Ostalbkreis stets eine Herausforderung, weil natürlich viele Menschen der Region diese Messe besuchen würden, sich die einzelnen Regionen untereinander stets beäugten. In diesen Kontext passte es natürlich hervorragend, dass der Landrat die neue Leitung Stabstelle Tourismus vorstellen konnte. Alexandra Heger hat seit Beginn des Jahres diese Funktion übernommen. Damit habe sich Heger für eine der „schönsten Stellen“ entschieden, die die Landkreisverwaltung habe, wie Bläse überleitete. Heger stammt aus Iggingen und ist wohnhaft in Ellwangen, somit ein Kind des Ostalbkreis. Sie hat Gesundheits- und Tourismusmanagement studiert, dazu noch internationales Tourismusmanagement. „Das ist das, was mir Spaß macht und was ich machen möchte“, sagte sie bei ihrer Vorstellung. In den vergangenen Jahren war sie in einem regionalen Unternehmen tätig, sie zog es jedoch wieder in ihr Kerngebiet Tourismus zurück.

Ricarda Grünig ist ins Fichtelgebirge abgewandert

Im Herbst des vergangenen Jahres hatte sich Ricarda Grünig in Richtung Fichtelgebirge verabschiedet, um sich einer neuen Aufgabe zu widmen. Überbrückt wurde die einige Monate lange Vakanz unter anderem durch Horst Sattler, bei dem sich der Landrat ausdrücklich bedankte. Bläse wollte diese Stelle unbedingt wieder besetzt haben, wie er unterstrich. Die 320.000 Einwohner des Ostalbkreises profitierten ebenfalls davon, weil sich Tourismus und Tagestourismus mit den Freizeitangeboten häufig vermischten beziehungsweise ineinander übergingen. Heger führte anschließend durch das abgelaufene Jahr und konnte durchaus mit positiven Zahlen aufwarten. 318.092 Ankünfte im Ostalbkreis bedeuteten eine Steigerung um 19 Prozent im Vergleich zu 2022. Auch bei den Übernachtungen im Ostalbkreis gab es eine Steigerung um 15,4 Prozent, in absoluten Zahlen waren das 680.035 Übernachtungen. Im neuen Logo des Tourismus Ostalb findet man eine weiche Zeichnung der Landkreis-Grenzen vor, sodass auch die Mitgliedskommunen „Sagenhafter Albuch“ und „Geistliches Härtsfeld“ unter dem Label „Tourismus Ostalb“ Berücksichtigung finden. Neben der CMT wird sich Tourismus Ostalb auch auf der Gewerbeschau in Dischingen im Rahmen der Heimattage präsentieren (4. und 5. Mai), genauso auf der Genussmesse Hamburg (7. bis 11. Februar).

Zertifizierte Wander- und Radwege

Wandern und Radfahren bleiben im Fokus auf der Ostalb. So werden in diesem Jahr die Qualitätswanderwege Weiherwiesenweg (Essingen), Waldkugelbahnweg (Schwäbisch Gmünd) sowie der Kalte Feld Weg (Schwäbisch Gmünd) nachzertifiziert. Dies geschieht alle drei Jahre. Auf der Ostalb gibt es dazu noch die Landesradfernwege mit Vier-Sterne-Zertifizierung: Remstal-Radweg, Kocher-Jagst-Radweg, Schwäbische-Alb-Radweg und Württembergischer Tälerradweg. Letztere wurden erst im vergangenen Jahr offiziell eröffnet.