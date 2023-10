„Toller Ausgleich“ ‐ Über 500 Kindern den Spaß am Tennis vermittelt

Am 1. Oktober 1993 hat Markus Knödel mit dem Bezirkstraining im Bezirk 4, aus dem 2013 der Bezirk B wurde, begonnen. Über die Jahre waren es über 500 Kinder und deren Eltern, die er mit Spaß und Freude in ihrer Tennisentwicklung begleiten durfte ‐ sowohl Trainer als auch Spieler haben in dieser Zeit viel gelernt.

Wenn man sich dann nach Jahren wieder trifft, sind es insbesondere Tennis-Camps am Gardasee oder in Langenau, die nachdrücklich in Erinnerung blieben. „Tennis ist ein toller Ausgleich und hilft bei einer normalen Persönlichkeitsentwicklung der Kinder zusätzlich mit“, sagt Markus Knödel.

Mit dem Einstieg in den Bezirkskader wird neben der Vermittlung von Tennistechnik, Taktik und Athletik versucht, den Kindern die Basis des Tennisleistungssports zu vermitteln. Einige Spieler aus dem Bezirkskader schafften den Sprung in die nächste Stufe, den WTB-Verbandskader. Für Knödel war es immer wichtig, wenige Kinder im Training zu erleben, die mit dem Tennis komplett aufgehört haben. Mit einem Blick auf die WTB-Verbandsrunde sind heute noch Namen vertreten, die 1993 in den ersten Trainingsgruppen waren, die Trainer-Ausbildung absolviert haben oder auf andere Weise ehrenamtlich im Verein tätig sind. Durch die Neuorganisation des Trainingsbereichs in vier regionale Stützpunkte für die Förderstufe 2 (seither Bezirkskader) und gestiegenen zeitlichen Anforderungen im Lehr- und Ausbildungsbereich wird sich das zukünftige Tätigkeitsfeld von Markus Knödel ab Oktober 2023 in den Lehr- und Ausbildungsbereich des WTB verändern. Es schwingt nach so vielen Jahren schon etwas Wehmut mit, doch freut sich Knödel nun ebenso auf die neue Aufgabe im WTB. Schon seit Jahren ist er in der Aus- und Fortbildung des Verbandes tätig. Zusätzlich hat er beim WTB in der Corona-Zeit die Digitalisierung in diesem Bereich neu aufgestellt. Alle Inhalte von Fort- und Ausbildungen (Unterlagen, Vorträge, Videos usw.) und die Prüfungen werden in Kooperation des WTB über die Online-Plattform tennistrainer.de abgebildet und dargestellt. Gerne unterstützte er auch das Bezirksratsteam im Bezirk B. Für die Zukunft wünscht er sich von noch mehr Vereinen und Trainern ein stärkeres Engagement in der Jugendarbeit. WTB-Präsident Stefan Hofherr bedankte sich im Namen des Verbandes im Rahmen der Trainer-Fortbildung im Landesleistungszentrum in Biberach für das langjährige, vorbildliche und wertvolle Engagement persönlich bei Markus Knödel und wünschte ihm für seine neuen Aufgabengebiete gutes Gelingen.