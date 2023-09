Es ist eine Tradition, die fest zu den Reichsstädter Tagen dazu gehört: Das Promipfannkuchenbacken der Aalener Narrenzunft „Zum Sauren Meckereck“. Am Sonntagnachmittag stand für gleich zwei Stadtbekannte die Premiere am Herd an.

Patrizius Gentner, Ortsvorsteher von Aalen–Waldhausen, und Timo Lämmerhirt, Redaktionsleiter der „Aalener Nachrichten/ Ipf– und Jagst–Zeitung“, haben sich am späten Nachmittag auf den diesjährigen Reichsstädter Tagen in die Kunst des Pfannkuchenbackens und — natürlich auch -schleuderns — einweisen lassen.

Seit Anbeginn der Reichsstädter Tage gibt es das Pfannkuchenbacken mit hochrangigen Vertretern aus der Politik, Wirtschaft und der Medienbranche. Aber auch verdiente Bürger oder Ordensträger sind jedes Jahr vertreten. Außer Lämmerhirt und Gentner standen in diesem Jahr unter anderem Wasseralfingens Ortsvorsteherin Andrea Hatam, Oberbürgermeister Frederick Brütting, CDU–Landtagsabgeordneter Winfried Mack, der Ehrenbürger Ulrich Pfeifle oder auch Pfarrer Bernhard Richter am Herd.

Es ist das Handgelenk gefragt, der Schwung in der Hüfte, der Knick in den Knien. Gerhard Luley, Vizepräsident der Aalener Narrenzunft, zur richtigen Schleudertechnik

Worauf es beim Backen ankommt? „Spaß, gute Laune am Pfannkuchenbacken, Ausstrahlung und Lust, die Show mitzumachen, die wir da oben treiben“, fasst Gerhard Luley, Vizepräsident der Aalener Narrenzunft, zusammen. Und ergänzt später für das Schleudern: „Es ist das Handgelenk gefragt, der Schwung in der Hüfte, der Knick in den Knien.“ Denn mit der Kelle zu wenden, ist laut Luley absolut tabu.

Auf Luleys Kommando fliegen die Pfannkuchen im Minutentakt

Sowohl Lämmerhirt als auch Gentner haben schnell den Dreh zum Schleudern raus. Auf Luleys Kommando lassen der Redaktionsleiter und der Waldhausener Ortsvorsteher im Minutentakt die Pfannkuchen fliegen.

Der Spaß kam dabei nicht zu kurz: „Ich wusste nur bedingt, was mich erwartet, obwohl es ja schon eine lange Tradition hat. Um ehrlich zu sein, findet man mich nicht häufig in der Küche“, sagt Lämmerhirt lachend. „Aber ich dachte mir, dass das sicherlich eine Gaudi werden würde — und das war es letztlich auch. Ein paar ganze Drehungen habe ich dann schon hinbekommen. Und Gerhard Luley hat sehr charmant durch das Backen geführt. Ich war aber trotzdem heilfroh, dass der Teig schon vorbereitet war.“

So steht abschließend für Lämmerhirt fest: Bei einer der nächsten Ausgaben ist er gerne wieder dabei.