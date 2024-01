THGler meistern Sprachdiplom mit Bravour

22 Schülerinnen und Schüler, so viele wie noch nie seit Einführung der sogenannten Delf-Prüfung am Theodor-Heuss-Gymnasium (THG), haben nun aus der Hand des Schulleiters Christoph Hatscher ihre Sprachdiplome erhalten. Das „Delf B1 scolaire“ ist ein international anerkanntes Sprachzertifikat für Französisch, das in der elften Klasse am THG erworben werden kann. Durch eine sorgfältige Strukturierung berücksichtigt die Prüfung den schulischen Kontext und bereitet die Schülerinnen und Schüler auf eine Kommunikationskompetenz in alltäglichen Situationen vor. Diese anspruchsvolle Prüfung evaluiert die Fähigkeiten in den Kompetenzen des Hörverstehens, Leseverstehens, Schreibens und Sprechens. Ferner belegt der Erwerb des „Delf B1 scolaire“ die Fähigkeit der Lernenden, sich auf Französisch präzise und wirkungsvoll auszudrücken. Das Diplom fördert linguistischen Fertigkeiten und stärkt interkulturelle Kompetenz, was für ihre persönliche und fremdsprachliche Entwicklung von großem Wert ist und ihre Chancen auf dem europäischen Arbeitsmarkt verbessert.