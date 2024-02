THG bietet drittes Profilfach an

{:tag :capitals, :attrs {:class „character“, :displayname „a_spitzmarke“, :name „capitals"}, :content ["Aalen"]} (an) - Am Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) gibt es ab dem Schuljahr 2024/2025 über die üblichen zwei Wahlfächer ab Klasse 8 hinaus eine weitere Wahlmöglichkeit für die Schülerinnen und Schüler: Neben das sprachliche und das naturwissenschaftliche Profil tritt zusätzlich noch „Informatik-Mathematik-Physik“ (IMP) als drittes Profilfach.

Bereits ab dem kommenden Schuljahr darf das THG das neue Unterrichtsfach IMP als Profilfach anbieten. Damit haben die zukünftigen Achtklässler die Wahlmöglichkeit zwischen Spanisch als einer dritten Fremdsprache im sprachlichen Profil oder einem naturwissenschaftlichen Profil und somit Naturwissenschaft und Technik (NWT) bzw. ab der Klasse 9 der Junior-Ingenieur-Akademie (JIA) oder aber dem Profil Informatik-Mathematik-Physik.

Dabei verknüpft das Fach IMP die drei Schulfächer Informatik, Mathematik und Physik. Auf diese Weise wird deutlich, wie die Erkenntnisse und Methoden eines Faches in den anderen angewendet werden können. Trotzdem werden die Fächer eigenständig unterrichtet. Durch diese Herangehensweise wird erkennbar, welche Verbindung zwischen den Fächern besteht, ohne dass die Kontur der Einzelfächer verloren geht. Unabhängig von IMP erhalten die Schülerinnen und Schüler weiterhin ihren „regulären“ Mathematik- und Physikunterricht.

Zusätzlich erfüllen die Schüler mit der Wahl des „Profils IMP“ alle Voraussetzungen, um Informatik als Basisfach oder Leistungsfach wählen zu können. Am THG wird somit die Lücke geschlossen, die seit der Einführung des Pflichtfaches Informatik in Baden-Württemberg in der Klasse 7 besteht. Von Klasse 8 bis 10 (bzw. 11 am G 9-Gymnasium) wird Informatik in der Regel gar nicht unterrichtet. Daher müssen Schülerinnen und Schüler an herkömmlichen Schulen zusätzlich in Klasse 10 und bisher am THG in Klasse 11 einen sogenannten „Brückenkurs“ belegen, um in der Kursstufe dann auch Informatik als Prüfungsfach im Abitur wählen zu dürfen. Diese Pflicht entfällt nun am THG mit der Wahl von IMP.

Das THG hat sich bereits weit vor einem Jahr auf den Weg gemacht, dieses dritte Profil beim Regierungspräsidium zu beantragen. Vorher überzeugten sich die innerschulischen Gremien von dem Projekt. Danach stimmte auch der Gemeinderat einstimmig dem Vorhaben zu. Das THG schärft damit sein Gesamtprofil in den Naturwissenschaften und der Informatik.