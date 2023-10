Es ist wie immer auf der Ostalb: einfach nur mächtig viel los. Auch an diesem Wochenende haben wir wieder einen bunten Mix an Veranstaltungen zusammengetragen, die man gut und gerne besuchen kann. Ob nun Also, aufgerafft von der Couch und hinein ins bunte Treiben auf der Ostalb.

Freitag, 13. Oktober, 20 Uhr: „Nein zum Geld!“ im Theatersaal des KubAA

Richard hat gewonnen. Viele Millionen. Im Lotto. Es wäre genug, um sich erstklassiges Essen für große Feiern liefern zu lassen, mit seiner Frau Claire auf große Reise zu gehen, die Alltagspflichten von anderen erledigen zu lassen.

Mit seinem Freund und Geschäftspartner Etienne könnte er ohne Rücksicht auf staatliche Fördermittel ökologisch kluge Altersheime auf Pfählen errichten, seine Mutter Rose in die höhere Gesellschaft mitnehmen, damit sie endlich einen Mann findet, der ihren Ansprüchen genügt. Kunterbunte Kömödie, die Redakteur Ansgar König bereits lobend erwähnte.

Freitag, 13. Oktober, 21.30 Uhr: Theater trifft... den Städtepartnerschaftsverein im Theatersaal des Kulturbahnhof

Im Anschluss an die Vorstellung von „Nein zum Geld!“ spricht das Intendanz-Duo des Theaters der Stadt Aalen, Tina Brüggemann und Tonio Kleinknecht, gemeinsam mit Vertretern des Städtepartnerschaftsvereins über die Funktions- und Bedeutungsstrukturen des Geldes im Blick auf menschliche Beziehungen.

Zu Gast sind: Tina Brüggemann (Regisseurin „Nein zum Geld!“, Intendantin Theater der Stadt Aalen), Tonio Kleinknecht (Intendant), Wolfgang Steidle (Erster Bürgermeister der Stadt Aalen), Christof Morawitz (Vorstandsmitglied KSK-Ostalb), Wolfgang Weiß (Geschäftsführer des Zentrums für digitale Forschung und Entwicklung) und Hermann Schludi (Vorsitzender SPD).

Freitag, 13. Oktober, 20 Uhr: Lesung von Bianca Iosivoni im Osiander in Aalen

Bianca Iosivoni kommt in die Buchhandlung Osiander in die Radgasse. Die sympathische Autorin stellt Band zwei ihrer Romantasy-Reihe vor. Nach der Lesung signiert sie dazu noch die Bücher.

Aus dem Inhalt: Fünf gekreuzte Schwerter und Disteln ‐ nie hätte Faith vermutet, welch düstere Wahrheit sich hinter diesem Symbol verbirgt. Finstere Mächte bedrohen ganz Schottland, und Faith und ihre Freundinnen sind in größerer Gefahr als je zuvor. Doch Verrat und Verlust verändern Faith. Plötzlich kann sie niemandem mehr vertrauen.

Iosivoni, geboren 1986, schreibt mit Herzblut Young-Adult- und New-Adult-Romane, deren epische Liebesgeschichten und spannungsgeladene Actionplots den Leserinnen regelmäßig den Atem rauben. Schon als Teenager begann sie mit dem Schreiben und kann sich nicht vorstellen, je wieder damit aufzuhören.

Samstag, 14. Oktober, 10.30 bis 11.30 Uhr: Kinder-Uni des explorhino im Ausimax der Hochschule Aalen

Wenn man schon immer mal wissen wollte, woher die Ziffern und Zahlen stammen, ist man an diesem Samstag bei der Kinder-Uni genau richtig. Hier wird man gemeinsam auf eine mathematische Zeitreise geführt.

Dabei erfahren die kleinen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie die Ägypter, Römer oder Mayas Zahlen geschrieben haben. Und das Gelernte kann man im Anschluss auch gleich einmal ausprobieren. Nicht zuletzt wird gezeigt, warum das jetzige Zahlsystem besonders gut geeignet ist. Es referiert an diesem Morgen Silke Ladel von der PH Schwäbisch Gmünd.

Samstag, 14. Oktober, 13 Uhr bis Sonntag, 15. Oktober, 17 Uhr: „9. Ellwanger Alamannen-Forum im Alamannenmuseum

An diesem Wochenende findet zum bereits neunten Mal das Ellwanger Alamannen-Forum statt, jeweils von 13 bis 17 Uhr. Dabei steht jeweils ein besonderes Thema aus der Lebenswelt der Alamannen im Vordergrund. Diesmal geht es darum, wozu man überall Feuer benötigt.

Die Besucher finden an verschiedenen Themenstationen viel Wissenswertes zum Anfassen, Ausprobieren und Erleben vor. Die Geschichtsdarsteller der Gruppe „Alamanni“ zeigen den Besuchern, wie man mit einfachen Mitteln ein Feuer entfacht, über Feuer Lebensmittel zubereitet, Schmuck herstellt und vieles mehr.

An beiden Tagen findet jeweils eine biografische Führung mit Jürgen Heinritz durch die Museumsausstellung statt. Weitere Informationen unter Telefon: 07961/969747 oder im Internet unter www.alamannenmuseum-ellwangen.de

Samstag, 14. Oktober, 14 Uhr: VfR Aalen empfängt den Bahlinger SC in der Centus Arena

In der Fußball-Regionalliga schlägt sich der VfR Aalen aktuell besser, als womöglich viele gedacht hatten. Im vergangenen Jahr trotz Insolvenz und Punktabzug sportlich noch die Klasse gehalten, hat sich die Mannschaft von Tobias Cramer in dieser Saison im oberen Tabellendrittel festgesetzt und überzeugte dabei bereits häufig mit attraktivem Fußball. Mit bereits 22 Punkten liegt der VfR nur drei Punkte hinter Spitzenreiter VfB Stuttgart II. An diese Leistungen nun möchte die Cramer-Elf im heimspiel anknüpfen.

Samstag, 14. Oktober, 14 Uhr: Wo der Keltenfürst Hof hielt, Führung am Ipf in Bopfingen

Geopark Ries-Führerin Christine Hornung lädt an diesem Samstag zu einer herbstlichen Wanderung auf den frühkeltischen Fürstensitz Ipf bei Bopfingen ein. Beginnend am Freilichtmuseum, vorbei an den monumentalen Wallanlagen der Keltenburg, führt die Tour auf Wegen, die unsere keltischen Vorfahren schon vor 2500 Jahren beschritten haben.

Oben erwartet die Teilnehmer eine herrliche Aussicht in die Landschaft um den Ipf und in den Meteoritenkrater Ries. Treffpunkt für die rund zweistündige Tour ist der Parkplatz am Info-Pavillion beim keltischen Freilichtmuseum, zu erreichen über die Landstraße zwischen Bopfingen und Kirchheim am Ries (siehe auch Karte unter www.geopark-ries.de/veranstaltungen. Für Erwachsene kostet die Führung fünf Euro, Schüler und Azubis zahlen 2,50 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei.

Samstag, 14. Oktober, 19 Uhr: Liebreiz ‐ Vernissage der Ausstellung von Paul Groll im Foyer des KubAA

Anlässlich der 26. Baden-Württembergischen Theatertage 2023 in Aalen hat Paul Groll verschiedene Arbeiten zu der Operninszenierung von „Woyzeck“ (Regie: Tonio Kleinknecht) und den im Stückemarkt vorgestellten Werken von Theresia Walser, Matin Soofipour Omam und Anastasiia Kosodii angefertigt.

Mit kraftvollen Strichen, großer Farbpalette und feinem Humor, würdigt er sowohl die traurig-zerstörerische Kraft von Büchners Protagonist als auch die existenziellen Betrachtungen der Autorinnen aus Deutschland, dem Iran und der Ukraine. Die Ausstellung kann bis zum 16. November tagsüber sowie abends zu den Öffnungszeiten des Kinos am Kocher im Foyer des Kulturbahnhofs besucht werden.

Samstag, 14. Oktober, ab 19.30 Uhr: Musikverein Unterkochen feiert Blasmusikparade, Sporthalle Unterkochen

Eine Blasmusikparade an diesem Samstag in der Sporthalle Unterkochen ist ein weiterer Höhepunkt in der Reihe der Veranstaltungen im Jubiläumsjahr „75 Jahre Musikverein Unterkochen“. Mit 25 Jahren „Kochen Clan Pipe Band“ feiert ein weiterer musikalischer Lokalmatador dabei seinen Geburtstag. Mit dieser Veranstaltung geht das Jubiläum langsam in die Schlussphase. Als nächste große Veranstaltung in der Reihe zum Jubiläum folgt als herbstlicher Höhepunkt im Kalender des Musikvereins Unterkochen die Blasmusikparade.

Fröhliche Geburtstagsüberraschungen

Für die fröhliche Geburtstagsparty sind besondere Überraschungen in Vorbereitung, vor allem mit der „Kochen Clan Pipe Band“. Außerdem beteiligen sich die Original Härtsfelder Musikanten (Musikverein Dorfmerkingen) an dem abwechslungsreichen Musikabend.

Der Charme der liebevoll dekorierten Sporthalle, die gemütliche Atmosphäre der Veranstaltung mit Weinlaube und Bierbar und dazu das Speisenangebot runden den Abend ab. Eintrittskarten zu sieben Euro (Kinder bis 16 Jahre haben freien Eintritt) gibt es im Vorverkauf bei den Musikerinnen und Musikern des Musikvereins Unterkochen und unter [email protected]

Sonntag, 15. Oktober, 13 bis 16 Uhr, Internationaler Familientag beim Treffpunkt Rötenberg (Charlottenstraße in Aalen)

Der Internationale Familientag, der die Vielfalt und Schönheit verschiedener Kulturen aus aller Welt zelebrieren soll, findet an diesem Sonntag am Treffpunkt Rötenberg in der Charlottenstraße 19 statt. Ein Tag für die ganze Familie mit kulinarischen Köstlichkeiten, musikalischer Unterhaltung und eine frei begehbare Spielstraße für alle teilnehmenden Menschen. Nutzen Sie die einzigartige Gelegenheit und lernen Sie verschiedene Kulturen kennen, schließen Sie neue Freundschaften und feiern mit uns zusammen die kulturelle Vielfalt.

Sonntag, 15. Oktober, 17 Uhr: bel canto singt Abendlieder in der Kirche St. Wolfgang

Am Ende des Wochenendes und kurz vor einer weiteren anstrengenden Woche gibt es die perfekte Einstimmung auf eine gute und erholsame Nacht. An diesem Sonntag lädt der Ellwanger Chor „bel canto“ zu seinem Chorkonzert ein. In der Kirche St. Wolfgang werden die rund 35 Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Linda van Eeck Abendlieder von Romantik bis Pop zum Klingen bringen.

Christliche Klänge und Elton John

Klänge eines nordamerikanischen Indianerstammes, anspruchsvolle Kompositionen von Josef Gabriel Rheinberger, Robert Schumann, christliche Werke bishin zu Werken von Elton John, Simon & Garfunkel oder den Wise Guys sind dabei nur einige der Highlights des A-Cappella-Konzerts, bei dem der Chor und seine Sängerinnen und Sänger längst nicht nur den Mond aufgehen lassen werden.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden für den Schülerhort Borromäum wird gebeten. Diese Einrichtung, die im Gemeindehaus St. Wolfgang in Ellwangen untergebracht ist, bietet für Schülerinnen und Schüler bis 14 Jahren unter anderem Hausaufgabenbetreuung an.