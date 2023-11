Theater der Stadt Aalen bringt entstaubten Klassiker als Jugendstück auf die Bühne

„Der kleine Lord“ ist ein echter Klassiker rund um die Weihnachtszeit. Anrührend und ja ‐ auch ein bisschen kitschig ist die Geschichte des kleinen Cedric, der Nachfolger des mürrischen und herzenskalten Earl von Dorincourt werden soll. Das Theater der Stadt Aalen bringt das Stück (ab sechs Jahren) nun in der Fassung von Ulrike Schanko für insgesamt 3500 Schüler aus dem Ostalbkreis auf die Bühne. Man darf gespannt sein. Denn die Inszenierung ist jung, frisch und mit einigen ungewöhnlichen Elementen, auch beim Bühnenbild und bei der Musik. Premiere im Kulturbahnhof ist am kommenden Sonntag.

Mit Witz, neuen Ideen und vom „Schmalz“ der bekannten Fernsehfassung befreit haben sich Ella Anschein (Dramaturgie) und Julius Ferstl (Regie) an die Inszenierung (rund 1,45 Stunden, mit Pause) gemacht. Der kleine, zukünftige Lord wird nicht als naives Kind gezeigt. Sondern ein scharfsinniges, das offenherzig seine Meinung sagt, über eine jugendliche Mündigkeit und eine ausgeprägte Empathie verfügt.

Der alte Earl steht, erklärt Ferstl, für das alteingesessene Patriarchat für alte Strukturen. Der junge Lord wirft „einen frischen Blick auf einen gezeichneten Blick.“ Der Großvater bleibt übrigens nach außen hin eher grimmig. Sein Enkel hat aber sein weiches Inneres berührt und geöffnet. Was bewahrt bleibt in dem Stück (Original von Frances Hodgson Burnett, 1849- 1924), bemerkt Anschein, ist der Zauber der Weihnacht. Und es geht darum was passiert, wenn sich verwandte Menschen zum ersten Mal in ihrem Leben treffen.

In dem Stück gibt es viele Verflechtungen. Um die quasi für die jüngeren Theaterbesucher zu entflechten, gibt es eine „relativ aufwendige Ausstattung“, so Ferstl, die Handlung wird über Bilder und Videos „heruntergebrochen“. Es gibt unter anderem einen „Bälle-Ball“, die Musik für das Stück stammt von Axel Nagel. Der kleine Lord (Larissa Wagenhals) wird mit einer Geige und auch modernen Songs dargestellt. Den Earl spielt Arwid Klaws, der Patriarch hat eine besondere Beziehung zu seinem Diener (Margarete Lamprecht). Cedrics Kumpel Dick spielt Theresa Fassbender, Lennart Naether ist Mr. Hobbs. Julia Sylvester besetzt die Doppelrolle von Cedrics Mutter und die der „falschen“ Mutter.

Die Premiere (ausverkauft) ist am Sonntag, 19. November um 15 Uhr. Weitere Vorführungen im Theatersaal des Kulturbahnhofs sind (jeweils 15 Uhr) am 26. November, 3., 10., 17., 27. und letztmalig am 28. Dezember.