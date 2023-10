{:tag :web, :attrs {:class „character“, :displayname „web“, :name „web"}, :content ["

„]} Aalen (an) ‐ Als einen bierernsten Talk kündigen die beiden Ensemblemitglieder des Theaters der Stadt Aalen, Julia Sylvester und Arwid Klaws, ihr neues Late Night-Programm „Draußen nur Kännchen“ an.

Die Show startet am Samstag, 21. Oktober, ab 21 Uhr im Alten Rathaus. Dass es nicht ganz so ernst wird, zeigt schon das mit einer Menge Nippes und Krimskrams ausgestattete Bühnenbild. Das mit dem Bier stimmt allerdings, denn neben Musik und Gästen aus der Umgebung gibt es auch lokales Bier. Bei den Gästen handelt es sich um den Künstler Albrecht Briz und den Wortkünstler Martin Jahn. Gemeinsam mit ihnen sprechen Klaws und Sylvester über ihr Schaffen sowie den ein oder anderen Schwank aus dem Leben. Foto: Theater

Tickets www.theateraalen.de