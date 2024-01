Yasmina, 23 Jahre alt, 1,65 Meter groß, Konfektionsgröße 36/38, bietet ihre Dienste in Aalen an. Vici, 23, besuchbar, macht auch Haus- und Hotelbesuche. Anzeigen dieser Art findet man auf einschlägigen Online-Plattformen. Frauen bieten sexuelle Dienstleistungen gegen Geld - auch in unserer Region.

Die Unionsfraktion im deutschen Bundestag hat kürzlich ein Sexkaufverbot gefordert. Zudem will sie das „Nordische Modell“ zu einem Drei-Säulen-Modell für Deutschland weiterentwickeln. Das bedeutet: 1. Aufklärung, Prävention und Ausstiegshilfen, 2. Sexkauf soll bestraft, die Opfer geschützt werden und 3. eine Stärkung der Ermittlungsbehörden.

Kiesewetter: Es braucht einen neuen Ansatz

Auch Roderich Kiesewetter (CDU), Mitglied des Deutschen Bundestags für den Bundestagswahlkreis Aalen-Heidenheim, unterstützt die Initiative seiner Fraktion. „Das bisherige Prostituiertenschutzgesetz ist gescheitert. Auch in Deutschland gibt es zehntausende Frauen, die in die Prostitution gezwungen, unter menschenunwürdigen Umständen benutzt und misshandelt werden und Gewalt erfahren“, sagt der Abgeordnete. Das jetzige System mit einem Schutzgesetz für Prostituierte helfe vielen Frauen in der Realität leider nicht und komme gegen viele dieser Missstände und gegen Zwangsprostitution nicht an. Deshalb brauche es einen neuen Ansatz.

Breymaier will bei Freiern ansetzen

Seine Kollegin von der SPD, Leni Breymaier, kämpft schon seit Langem für ein Sexkaufverbot. Denn dies setze bei den Freiern an und führe zu einer Bestrafung derer, sagt die Bundestagsabgeordnete. Die Einführung des „Nordischen Modells“ bedeute nicht, dass es nirgends mehr Prostitution gebe, aber die gesellschaftliche Haltung, nämlich, dass man Frauen nicht kauft, müsse sich ändern, sagt Breymaier. Prostitution sei mehrfache Gewalt, von der viele wie Bordellbetreiber, Immobilienbesitzer oder Menschenhändler profitierten, aber nicht die Frauen.

Die Bundestagsfraktion der Grünen steht einem Verbot kritisch gegenüber. Man fürchte, dass die Frauen dadurch in die Illegalität gedrängt würden.

Marietta Hageney, geschäftsführende Vorständin des Vereins Solwodi in Aalen, sagt, der ganze Markt existiere nur, weil die Nachfrage da sei. „Thailand war gestern. Deutschland ist das Sextourismusland Nummer eins geworden. Und wir schüren diese Nachfrage“, so Hageney. Abschlussfeiern, Junggesellenabschiede oder Betriebsfeiern fänden im Bordell statt.

Von Freiwilligkeit könne man in diesem Gewerbe nicht sprechen, so Hageney weiter. „Die Frauen haben oft eine Missbrauchserfahrung und sind das letzte Glied in einer Kette aus Armut. ,Happy-Sexwork-Frauen’ sind nicht die Wirklichkeit.“

Prostitution ist in größeren Städten legal

Prostitution ist in Baden-Württemberg nur in Städten mit mehr als 35.000 Einwohnern legal; in einigen dieser Städte gibt es Sperrgebiete. In diesen Fällen darf der Prostitution nur innerhalb dieser Zonen nachgegangen werden. Eine Straftat besteht beim Verstoß zunächst nicht. So erklärt Holger Bienert, Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen: „Bei einem ersten Antreffen bei der Ausübung der verbotenen Prostitution außerhalb der erlaubten Bereiche, sowie in kleineren Ortschaften stellt dieser Verstoß zunächst eine Ordnungswidrigkeit nach §120 Ordnungswidrigkeitengesetz dar. In diesen Fällen sind die Ortspolizeibehörden originär zuständig. Erst bei weiteren Verstößen im selben Landkreis wird von einer Beharrlichkeit bei der Ausübung der verbotenen Prostitution ausgegangen, sodass der Straftatbestand des §184f Strafgesetzbuch erfüllt ist und die Polizei und Staatsanwaltschaft zuständig sind.“

Strafverfolgung oft schwierig

Die Tatbestände des Menschenhandels, der Zuhälterei, Zwangsprostitution seien sind in der Anwendung recht kompliziert und forderten meist ein Mitwirken beziehungsweise eine Aussage der Prostituierten. Bloße Vermutungen reichten regelmäßig nicht aus, um einen strafrechtlichen Anfangsverdacht begründen zu können, so Bienert weiter.

Und ein Mitwirken der betroffenen Frauen sei schwierig, sagt Veronika Schürle, die ein Schutzhaus für Prostituierte in Aalen betreibt. Denn sie seien meist sehr eingeschüchtert und stammten oft aus bildungsfernen, sehr armen Verhältnissen in Osteuropa. „Es gibt Prostituierte, die waren nur wenige Jahre oder gar nicht in der Schule. Es ist schwierig ihnen zu erklären, wie zum Beispiel ein Prozess abläuft“, sagt Schürle. Auch seien die Frauen durch ihre Tätigkeit stigmatisiert, was eine Rückkehr in ihr Heimatland erschwere.

Szene bewegt sich stark

Wie viele Prostituierte in der Region arbeiten, ließe sich schwer sagen, sagt Schürle. „Die Szene bewegt sich stark. Es gibt zum Beispiel Frauen, die in Gmünd arbeiten und Freier in Heilbronn haben.“ Das kann auch die Polizei bestätigen. „Erfahrungsgemäß reisen Prostituierte im gesamten Bundesgebiet umher. Hierbei wechseln sie im Regelfall wöchentlich ihren Aufenthaltsort, die Stadt, den Kreis oder sogar das Bundesland“, sagt Holger Bienert vom Aalener Polizeipräsidium.

Pandemie hat die Szene verändert

Die Corona-Pandemie hat auch die Rotlichtszene in der Region verändert. So sagt Holger Bienert, dass seit Beginn der Pandemie eine verstärkte Abwanderung aus legalen Prostitutionsstätten in Hotels beziehungsweise Ferienwohnungen festzustellen sei. Denn Hotels und andere Unterkünfte seien deutlich günstiger für die Prostituierten, anonymer für Freier und daher auch nach der Pandemie sehr beliebt.

Diese Entwicklung mache die Ermittlungsarbeit der Polizei schwieriger, da sie etwa Hotelzimmer nicht betreten dürfe, im Gegensatz zu Prostitutionsstätten. Man sei hier also auf freiwilliges Öffnen angewiesen. Außerdem seien Ermittlungen auch schwieriger geworden, da man Adressen und entsprechende Zimmer zunächst ausfindig machen müsse. Für die Frauen sei die Situation auch nicht leichter geworden, sagt Veronika Schürle. „Es hat sich wieder gezeigt, wie komplett abhängig sie sind“, sagt Schürle.