Seit Anfang des Jahres gilt in Restaurants wieder der alte Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Zuvor mussten Speisen im Restaurant nur mit sieben Prozent besteuert werden. Die Gäste bleiben aber deshalb nicht aus.

Alexander Asbrock betreibt in Unterkochen das „Goldene Lamm“. Neben Restaurant und Hotel bietet er spezielle Veranstaltungen, wie Show-Dinner oder Brunches an. Für diese Events passt er die Preise im ersten Quartal noch an, im normalen Restaurant müssen Gäste schon jetzt aufgrund der Steuererhöhung tiefer in die Tasche greifen.

Negative Reaktionen gab es bisher nicht, denn die Gäste wussten ja, was kommt, sagt er. Zudem würde die Erhöhung in der Breite am Markt auch umgesetzt, so Asbrock.

Gästezahl bleibt bislang gleich

Auch das Gästeaufkommen sei bisher nicht zurückgegangen. Nach der ersten Januarwoche, in der man geschlossen hatte, sei es im restlichen Monat gelaufen wie in einem „normalen Januar“. Er ergänzt aber, man bewege sich in einem Preisniveau, in dem die Gäste nicht ganz so „preissensibel“ reagierten, wie beispielsweise in einer Kantine, sagt Asbrock.

Mittlerweile habe man es auch geschafft, das Personalproblem in den Griff zu bekommen. „Wir haben eineinhalb Jahre gebraucht und es ging mit erheblichen Gehaltsniveausteigerungen einher“, erklärt der Wirt. Zu den Gehältern wie vor der Pandemie bekomme man niemand mehr. Man spreche hier von Steigerungen um die 20 Prozent, in jedem Bereich.

Asbrock hätte sich gewünscht, dass die Anpassung der Mehrwertsteuer um zwei Jahre nach hinten verschoben wird, da die Branche noch nicht soweit sei. Dies habe er auch in einem offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck angeregt. Denn dass die Erhöhung wieder komme, sei klar gewesen. Das A und O sei jetzt, dass Deutschland eine gute Wachstumsentwicklung habe, alles andere wie höhere Gehälter oder Steuern sei „händelbar“.

Waldschänke hat Preise noch nicht erhöht

In der Waldschänke Ellwangen können die Gäste bisher noch zu „alten“ Preisen essen. Bisher habe man die Speisen noch nicht teurer gemacht und trage die Kosten selbst, sagt Restaurant- und Küchenchef Pierre Grebenisan. Denn man wolle keinen „Preisschock“ bei den Gästen verursachen.

Bisher gäbe es deshalb keinen großen Unterschied in der Nachfrage. Allerdings habe man Gäste, die sich fragten, wie oft sie dann noch essen gehen könnten. „Es gibt schon einen Unmut; auch wird Essen gehen immer mehr zum Luxusgut“, sagt Grebenisan.

In den vergangenen Jahren habe er, beispielsweise aufgrund gestiegener Lieferantenkosten, immer wieder die Preise anpassen müssen. Die Folge: Der Getränkeumsatz ist zurückgegangen. So würden im Schnitt weniger Getränke pro Kopf bestellt.

Gefeiert wird immer noch

Bei Events wie Silvester oder Planungen für Hochzeiten oder Geburtstage muss Grebenisan keinen Rückgang verzeichnen, eher im Gegenteil. Allerdings hätten die Kunden oft Bedenken, was die Preissicherheit angehe, vor allem, wenn Veranstaltungen lange im Voraus geplant werden. Doch diese sei gegeben, versichert der Gastronom.

In Sachen Personal ist Grebenisan „wunschlos glücklich“, wie er sagt. So habe man 2021 aufgrund der Pandemie zwar ein paar offene Stellen gehabt, habe diese aber mittlerweile wieder besetzt.

Über den erhöhten Mehrwertsteuersatz hingegen ärgert er sich. „Das ist ein Schlag ins Gesicht. Olaf Scholz hat vor zwei Jahren behauptet, der Satz bleibe bestehen. Jetzt wird durch eine Fehlplanung der Ampelregierung das Geld aus Bereichen wie Bildung oder der Gastronomie zurückverlangt“, sagt der Gastronom.

Fleischpreis ist gestiegen

Martina Senz, die in Bopfingen, Dirgenheim und Nördlingen Restaurants betreibt, musste die Preise anpassen, auch weil sich der Fleischpreis aufgrund des Marktaufkommens geändert habe.

Von Gästen gab es kaum negative Reaktionen; man habe die Anpassungen aber auch im Vorfeld schon kommunziert, sagt die Wirtin. Vor allem in Bopfingen, wo Senz im „Kreuz&Quer“ auch Speisen zum Mitnehmen anbietet, sei das Informationsbedürfnis groß. Denn hier gibt es für ein Gericht zwei Preise: Vor Ort verzehrte Gericht werden mit 19, Speisen zum Mitnehmen mit sieben Prozent versteuert. „Insgesamt haben die Gäste aber Verständnis, weil ja im Prinzip gerade alles teurer wird“, sagt die Wirtin.

Warum wird das Weckle beim Bäcker mit sieben, bei uns mit 19 Prozent besteuert? Martina Senz

Höhere Kosten für Wäscherei

Stark gestiegen seien auch die Kosten für die Wäscherei, beispielsweise für Tischdecken. „Wegen steigender Energie- und Personalkosten sind die Preise innerhalb eines Jahres um 50 Prozent heraufgegangen“, erklärt die Wirtin. Dazu käme auch eine Erhöhung des Mindestlohns.

Ein echtes Personalproblem habe man nicht, könne aber natürlich immer Servicekräfte gebrauchen. Diese bekämen jetzt 12,50 Euro die Stunde und „dazu ein gutes Trinkgeld“, wie die Wirtin sagt.

Aktuell ist Martina Senz noch auf der Suche nach einem Koch. Denn bei einer weiteren Kraft könnte sie eine Vier-Tage-Woche bieten. Auch diese würden „besonders entlohnt“. „Denn gute Köche muss man sich halten.“

Auch an den kommenden Buchungen sehe man, dass die Anzahl der Gäste aufgrund der Mehrwertsteuererhöhung nicht zurückgehe. So sei man für kommende Veranstaltungen, Hochzeiten und Geburtstage bereits gut gebucht.

Kritik an unterschiedlicher Besteuerung

Von der Politik wünscht sie sich trotzdem eine Gleichberechtigung in Sachen Steuer. „Wir haben den höchsten Mehrwertsteuersatz in ganz Europa. Und warum wird das Weckle beim Bäcker mit sieben, bei uns mit 19 Prozent besteuert? Das ist das gleiche Produkt“, sagt Martina Senz.

Tiefer in die Tasche greifen müssen Besucher vermutlich in diesem Jahr auch auf der Ipfmess. „Die Preise und Fixkosten fast aller Lieferanten steigen unaufhörlich. So schreiben die Brauereien, dass der Hektoliterpreis nach oben geht, auch die Entsorgungskosten werden höher“, erklärt Martina Senz.

Schon im vergangenen Jahr habe man gemerkt, dass jeder Messbesucher im Durchschnitt eine Mass weniger als in den Jahren zuvor getrunken habe.