Tausende schauen hinter die Kulissen der Polizei

Der Polizei nicht nur über die Schulter schauen, sondern hinter die Kulissen blicken. So fasst Polizeipräsident Reiner Möller den Tag der offenen Tür im generalsanierten Polizeipräsidium zusammen. Die Polizei hatte eine Menge aufgefahren: Einen ganzen Fuhrpark vom gepanzerten „Sonderwagen“ bis zum Tempo-„Blitzer“ draußen, innen Vorführungen rund um die vielen Aufgaben der Polizei, echte Polizeipferde im Einsatz und ein nicht ganz so echtes kleines Zebra ‐ für die Verkehrserziehung ‐ und vieles mehr. Tausende Besucher kamen, vor allem auch viele Familien.

In der Schießanlage wurde gezeigt, wie die Polizei den Einsatz mit der Dienstwaffe übt. (Foto: Markus Lehmann )

An die 10.000 Gäste waren in der Böhmerwaldstraße erwartet worden. Die Zahl dürfte locker erreicht worden sein. Denn schon am frühen Mittag waren es laut Polizei gut 5000. Ein endlos scheinender Besucherwurm drängte sich durch die Räume. Hier wurde erklärt, was ein Kindervernehmungszimmer ist, wie eine „erkennungsdienstliche Behandlung“ abläuft, wie sich Drogen auf die Reaktion auswirken und etliches mehr. Viel los war beispielsweise in der Raumschießanlage. Die Beamten zeigten Einsatzkleidung, wie mit Trainingswaffen der Umgang mit der Dienstwaffe P 2000 oder mit der MP 7 geübt wird, im zweiten Obergeschoss gab’s Aufklärung über die Themen Rauschgift, Cybercrime und Kinderpornographie.

Proppenvoll war es um die Vorführungsfläche, hier standen die Besucher dicht gedrängt. Dort gab es Polizeihunde im Einsatz und eine Beamtin der Polizeireiterstaffel erklärte während der Vorführung, wie schwer es ist, ein geeignetes Polizeipferd zu finden, das sei so wie bei der Nadel im Heuhaufen. Und es muss aufwendig ausgebildet werden. Denn Pferde sind von Natur aus Fluchttiere. Bei Krawallen, Schüssen und Tumulten müssen sie absolut ruhig bleiben. Auch bei Pyrotechnik etwa an Silvester oder bei Fußballspielen. Die zwei Vierbeiner in Staatsdiensten zeigten, dass sie auch bei rotem „Bengalo“-Rauch stoisch ruhig bleiben. Kurz nachdem die „Reit-Show“ vorbei war, kreiste der Polizeihubschrauber über den Platz. Alle Blicke gingen nach oben und viele hofften, dort bald einmal eine Runde mitdrehen zu dürfen. Denn bei der Polizeirallye gab es einen Flug zu gewinnen.

Draußen bei der Fahrzeugschau war unter anderem die Bereitschaftspolizei präsent. (Foto: Markus Lehmann )

Aufgefahren hatte die Polizei nicht nur eine richtige kleine Verpflegungsmeile mit Pizza, Flammkuchen, Crêpes, Brathähnchen, Kraut-Schupfnudeln, Curry-Wurst und Co., sondern auch eine Fahrzeugschau mit Einsatz- und Mannschaftswagen, einem Polizeikäfer VW 1300 Baujahr 1973 und mit 44 PS. Er spielte übrigens mit beim Film „Der Baader-Meinhof-Komplex“ aus dem Jahr 2008 unter anderem mit Moritz Bleibtreu. Einen zivilen BMW mit modernster Technik für die Jagd auf Raser gab’s auch zu sehen oder einen Tieflader in Polizei-Blau oder einen Kranwagen in dem (alten) Polizei-Grün. Die Bereitschaftspolizei (Sitz in Göppingen und Bruchsal) zeigte ihre Einsatzausrüstung und viele der kleinen Besucher schlüpften mit viel Spaß hinein und auf einem Polizei-Motorrad durfte man auch Platz nehmen.

Und die Älteren konnten einmal näher ein Gerät in Augenschein nehmen, mit dem sie möglicherweise schon einmal zu tun hatten: Ein Polizeikommissar erklärte, wie’s funktioniert. Beim Thema Technik sagt er am Rande aber auch, was er und seine Kollegen bemängeln: „Wir hinken dem Verbrechen immer hinterher. Wir müssen Dinge so lange benutzen, so lange sie funktionieren.“