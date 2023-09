Tanzschule Rühl feiert 40–jähriges Bestehen

Dort wo Anfänger, Fortgeschrittene und ausgewiesene Könner normalerweise das Tanzbein zu Walzer, Tango, Foxtrott oder Rumba Rhythmen schwingen, hängen seit einigen Tagen Fotokunstwerke von Peter Kruppa an den Wänden. Anlässlich ihres 40–jährigen Bestehens präsentiert die Tanzschule von Brigitte Rühl eine Ausstellung unter dem Titel „Fantastischer Realismus“ mit Fotokunst des renommierten Aalener Fotografen Peter Kruppa.

Am Freitagabend war Vernissage. Dazu hießen Thomas und Brigitte Rühl eine illustre Gästeschar in ihrer Tanzschule an der Friedrichstraße willkommen. Roland Schurig, Leiter des Amtes für Kultur und Touristik überbrachte die offiziellen Grüße der Stadt Aalen. Tanzen definierte Roland Schurig in seinem Grußwort als eine der schönsten künstlerischen Ausdrucksformen und wies darauf hin, dass auch das Gebäude, in dem die Tanzschule Rühl seit 1996 einen gesellschaftlichen Mittelpunkt in Aalen geschaffen hat, in diesem Jahr Jubiläum feiern kann. Vor 70 Jahren wurde dort das Kino „Capitol“ eröffnet.

Er wünschte der Tanzschule Rühl alles Gute auf dem Weg zum nächsten, dem 50. Jubiläum. Landrat a.D. Klaus Pavel, der sich in seinem humorigen Grußwort noch gut an seinen Abschlussball erinnern konnte, dankte Brigitte und Thomas Rühl vor allem für deren soziales Engagement. Die Erlöse aus den Veranstaltungen zu den jährlichen Welttanztagen stellt die Tanzschule Rühl regelmäßig für gute Zwecke zur Verfügung. Im Lauf der Jahre konnten, so Klaus Pavel, dadurch mit insgesamt rund 75 000 Euro viele verschiedene soziale Einrichtungen unterstützt werden.

Der ehemalige Vorsitzende des Aalener Kunstvereins, Arthur Elmer, führte die Besucher daran anschließend in die Fotokunst von Peter Kruppa ein. Er bezeichnete Peter Kruppa als einen hervorragenden künstlerischen Fotografen, in dessen Bildern sich zuweilen mehrere Wahrheiten, mehrere Realitäten verbergen, darunter durchaus auch unangenehme und aktuelle wie etwa der Krieg in der Ukraine. Andererseits sind die künstlerischen Fotografien von Peter Kruppa auch eine Hommage an die Frauen. In vielen Fotografien sieht man Engel in verschiedenen Posen und Funktionen, auch Symbole der Verbindung zwischen Realität und Fantasie. Der Abend wurde von einem Blechbläserquartett stimmungsvoll umrahmt und die Jubiläumsfeierlichkeiten am Samstagabend mit einem Auftritt des Kabarettisten „Karl Käpsele“ alias Thomas Rühl vor geladenen Gästen fortgesetzt.