Tanzschule Brigitte Rühl sammelt 83 Päckchen für Weihnachten im Schuhkarton

Seit mehren Jahren ist die Tanzschule Brigitte Rühl Annahmestelle für die Päckchen von Weihnachten im Schuhkarton. 83 liebevoll gefüllte Schuhkartonpäckchen und mehr als 270 Euro wurden in der Tanzschule - vor allem von den Tänzerinnen und Tänzern - in diesem Jahr abgegeben, um bedürftigen Kindern in Osteuropa eine unvergessliche Weihnachtsfreude zu machen. Brigitte Rühl freut sich: „Schön, dass die Aktion auf große Resonanz gestoßen ist und bei uns viel mehr Päckchen als im Vorjahr abgegeben wurden.“ Seit diesem Jahr konnte im Vorfeld die box-to-go - ein bedruckter, zusammengefalteter, länglicher Karton - in der Tanzschule mitgenommen werden, um diese dann befüllt wieder mitzubringen.