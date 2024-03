Tannhausen/Stödtlen feiert einen Kantersieg gegen Lauchheim II

In der Kreisliga B III haben am Mittwochabend fünf Nachholspiele stattgefunden. Die Partien in der Übersicht:

Schloßberg - Eigenzell-Ellenberg 2:3 (0:2). Tore: 0:1 B. Pfeifer (8.), 0:2 A. Adler (26.), 0:3 M. Zick (55.), 1:3 k.A. (77.), 2:3 A. Malici (84.).

Eggenrot - Rött./Oberd./Aufh. 3:0 (1:0). Tore: 1:0 V. Alin Trif (8.), 2:0 A. Mai (56.), 3:0 L. Köder (84., FE). Bes. Vork.: Rote Karte Rött,/Oberd./Aufh. (87.).

Tannhausen/Stödtlen - Lauchheim II 5:0 (3:0). Tore: 1:0, 2:0, 4:0 C. Hurler (24., 27., 49.), 3:0, 5:0 C. Janka (45., 67.).

Neuler II - Schwabsberg-Buch 1:0 (0:0). Tor: Marco Kappel (90+3.).

Nordhausen-Zipplingen - Dalkingen 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Baumann (4), 1:1 Michel (35.).