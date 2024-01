Tageseltern mit Herz und Verstand

Die Nachfrage nach verlässlicher Kinderbetreuung ist ungebrochen, insbesondere bei den Kindern unter drei Jahren. Tageseltern bilden dabei einen wichtigen Baustein im Ostalbkreis. Um den gestiegenen Anforderungen an die Betreuung Rechnung zu tragen, wurde die Qualifizierung für Tageseltern landesweit komplett neugestaltet. Neue Tageseltern durchlaufen einen Kurs mit insgesamt 300 Unterrichtsstunden, der sie optimal auf ihre Tätigkeit vorbereitet.

In Schwäbisch Gmünd haben nun kürzlich sieben Frauen und ein Mann die tätigkeitsvorbereitende Qualifizierung abgeschlossen und können von nun an Kinder betreuen. Außerdem haben zehn Tageseltern, die ihre Ausbildung noch nach dem alten System mit 160 Unterrichtseinheiten gemacht haben, die Möglichkeit genutzt, beim Landratsamt Ostalbkreis ihre Qualifizierung „aufzustocken“. In einem 140 Unterrichtsstunden umfassenden Kurs haben sie ihre Qualifikation auf den neuesten Stand der Forschung gebracht und sich dabei mit Themen wie Kinderschutz und Kinderrechten, Inklusion und pädagogischer Alltagsgestaltung auseinandergesetzt.

„Wir gratulieren den Absolventinnen und Absolventen herzlich und wünschen allen einen erfolgreichen weiteren Weg in der Kindertagespflege!“, so die Leiterin des Geschäftsbereichs Jugend und Familie beim Landratsamt Ostalbkreis, Jutta Funk.

Abendkurs www.kindertagespflege-ostalbkreis.de