Tag des offenen Denkmals in Aalen

Am kommenden Sonntag, 10. September, öffnen wieder deutschlandweit viele Denkmäler Tür und Tor und lassen interessierte Besucher hinter ihre Kulissen blicken. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ruft Eigentümer, Gemeinden und Initiativen dazu auf, ihre Besonderheiten zu präsentieren. Auch in Aalen und den Teilorten können historische Orte und Kulturdenkmäler besichtigt werden. Experten informieren bei Rundgängen und stehen für Fragen zur Verfügung.

Den Auftakt macht das frühere Gasthaus Zum Lamm in der Reichsstädter Straße 20 in Aalen. Das Wohn– und Geschäftshaus, eines der ältesten Gasthäuser Aalens, wurde seit 2021 aufwändig saniert. Im 16. Jahrhundert fanden hier die Fuhrleute Unterkunft, und im 18. Jahrhundert feierte Schubarts Bruder Hochzeit mit Schubarts Jugendliebe Katharina Darm. Um 1910 wurden umfangreiche Umbaumaßnahmen am Gebäude vorgenommen. In der Folge diente das Lamm nicht mehr als Gasthaus, sondern als Geschäftshaus.

Die Renovierung ist inzwischen nahezu abgeschlossen, die Wohnungen in den Obergeschossen sind bereits fertiggestellt und bezogen. In Kürze wird im Erdgeschoss das Goldschmiedeatelier Tilo Treuter eröffnen. Angelehnt an das historische Vorbild wurden die Fassade mit einem Fries und die Fensterläden in Zusammenarbeit mit dem Aalener Künstlerkollektiv K neu gestaltet. Bauherr Andreas Seydelmann und Goldschmiedemeister Tilo Treuter werden gemeinsam mit den Mitgliedern des Künstlerkollektivs zur Sanierung berichten und insbesondere die Wiederherstellung des Frieses erläutern. Das für das Atelier umgebaute Erdgeschoss kann anschließend besichtigt werden. Beginn: 11 Uhr.

Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle wird zu Beginn zum Tag des offenen Denkmals einführen und begrüßen.

Auch das Dampfkesselhaus auf dem früherem Union–Areal in der Wilhelm–Merz–Straße öffnet seine Pforten. In den letzten Jahren hat sich in Aalen–Süd sehr viel verändert. Der ehemals gewerblich–industriell geprägte Stadtteil wandelt sich, dort sollen Büro– und Verwaltungsgebäude entstehen, der Landkreis hat das Jahrzehnte brachliegende „Union–Areal“ erworben und plant dort eine Erweiterung. Die früher von den Unionwerken genutzten Fabrikgebäude wurden abgebrochen. Um an die frühere industrielle Nutzung zu erinnern, hat die Stadt Aalen das ehemalige Dampfkesselhaus auf dem Areal erhalten. Mit seinem hohen Kamin prägt das Ziegelgebäude, das um 1890 erbaut wurde, die Stadtsilhouette in Richtung Süden. Gemeinsam mit dem Bahnwärterhäuschen an der Burgstallstraße markiert es den zentralen Abschnitt der Kochersanierung. Die zwei Zeugen der Industrie– und Eisenbahngeschichte Aalens wurden sensibel in die neugestalteten Kocherufer einbezogen. Die Gebäude bleiben als architektonisches Signal deutlich sichtbar. Gegenwärtig nutzt das Aalener Künstlerkollektiv das Dampfkesselgebäude als temporäres Ateliergebäude und kreiert mit und um das Gebäude im Zusammenspiel mit Natur, Wasser und Fundstücken individuelle Kunstobjekte und Installationen.

Die Mitglieder des Kollektivs stehen am Sonntag ab 12 Uhr für Fragen zur Verfügung und geben Einblick in ihre Arbeit.

Um 14 Uhr erläutert Ingrid Stoll–Haderer, ehemalige Leiterin des Stadtplanungsamts, am Beispiel des Dampfkesselhauses, wie wichtig ein Erhalt baulicher Zeitzeugen ist und welche Chancen sich für eine Nachnutzung bieten. Auch das Bahnwärterhäuschen an der Burgstallstraße sowie die Kocherrenaturierung in diesem Abschnitt werden bei der Führung thematisiert. Josef Blank, ehemals als Bauingenieur beim Amt für Tiefbau und Mobilität für das Sachgebiet Brücken und Wasserbau verantwortlich, wird die Kocherrenaturierung erläutern.

Auch in Unterkochen gibt es historische Einblicke, zum einen in die Ruine Kocherburg an der Waldhäuser Steige (Ausschilderung folgen). Die Spornburg über dem Weißen Kocher diente vermutlich bereits im Hochmittelalter als Festung der Äbte, später als Verwaltungssitz der Fürstpröpste von Ellwangen. Im Dreißigjährigen Krieg zerstörten Söldner das dortige Spätrenaissanceschloss, das die Fürstpröpste erst kurz zuvor errichtet hatten. Seitdem nutzten die Unterkochener die Ruine als Steinbruch. Erst der Papierfabrikant Adolf Palm ließ 1913 die Ruine archäologisch erforschen. Zwischen 2008 und 2022 wurden von einer Initiative des Aalener Geschichtsvereins und mit Mitteln der Palm–Stiftung, der Stadt Aalen, des Landesamts für Denkmalpflege und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz die Mauern aufwändig gesichert und sind heute wieder zugänglich. Seit Mai dieses Jahres ist die Kocherburgruine eingebunden in den neuen Junker–Hans–Weg mit Informationen zu Unterkochens Orts– und Industriegeschichte.

Um 11 Uhr führen Mitglieder der ehrenamtlich tätigen Initiative Kocherburgruine über das Kulturdenkmal.

Auch die Katholische Kirche Sankt Maria am Vorderen Kirchberg 32 in Unterkochen ist zu besichtigen. Nicht nur für Unterkochen von großer Bedeutung ist die katholische Wallfahrtskirche und Pfarrkiche Sankt Maria auf dem Kirchenberg. Bereits aus dem Jahr 1465 datiert die erste urkundliche Erwähnung. Stilgeschichtlich stammt die Kirche aus verschiedenen Epochen: der Turm aus der Romanik, der Chor aus der Gotik, das Schiff aus der Barockzeit. Wahrscheinlich entwickelte sich bereits im 14. Jahrhundert die Marienverehrung, die zur Grundlage der Wallfahrtstätigkeit wurde. Der Zustrom an Pilgern und das Bevölkerungswachstum waren Anlass für den 1764 begonnenen Ausbau des barocken Kirchenschiffs im Rokoko–Stil. Sowohl Deckengemälde als auch die Großbilder im Chorraum sind von großer künstlerischer Qualität. Die lebensgroße Marienstatue im Hochaltar, einem Meisterwerk der Ulmer Schule, ist entstanden um 1496.

Um 14.30 Uhr führt die seit vielen Jahren ehrenamtlich tätige Kirchenführerin Gertrud Eberhard durch das Gotteshaus. Um 16 Uhr wird eine weitere Führung angeboten. Die Kunsthistorikerin Dr. Magdalene Gärtner erläutert Geschichte und barocke Ausgestaltung der Wallfahrtskirche.

Um die Geschichte der Dopfersteine Wasseralfingen, verbunden mit einem Rundgang durch Wasseralfingen, geht es am Tag des offenen Denkmals ebenfalls. Aus Anlass des 175. Geburtstags von Franz Anton Dopfer (1848 bis 1928) wird der Bund für Heimatpflege an Leben und Wirken des Erfinders und Fabrikanten der nach ihm benannten Dopfersteine erinnern.

Die Führung beginnt um 14.30 Uhr in der Wilhelmstraße 100, Ecke Stiewingstraße, der sogenannten „Dopfer–Villa“. Der anschließende Rundgang führt zu den anderen Villen und den Häusern in der östlichen Wilhelmstraße. Um circa 15.45 Uhr führt Rektor Volker Sturm durch die Weitbrechtschule, ein Beispiel für den Einsatz der Dopfersteine. Den Abschluss macht das Sieger–Köder–Haus, Ritter–Ulrich–Straße 2, das ehemalige Wohnhaus der Familie Dopfer.

Auch eine Führung durch die Ofenplattensammlung auf dem ehemaligen Gelände der Schwäbischen Hüttenwerke Wasseralfingen wird angeboten. Treffpunkt: Stiewingstraße, Pforte zum ehemaligen SHW–Gelände. Ein Kaiserliches Dokument von 1365 war der Beginn der Eisenindustrie in der Region Ostwürttemberg und der eisenverarbeitenden Betriebe, die bis heute die Region prägen. Der Eisenguss wurde in den Schwäbischen Hüttenwerken so verfeinert, dass er sich bald überregional großer Beliebtheit erfreute. Die Produktion kunstvoll gestalteter Ofenplatten nahm hier eine besondere Stellung ein. Noch heute befindet sich im Modellhaus, auf dem ehemaligen SHW–Gelände, eine der umfangreichsten Sammlungen gusseiserner Ofenplatten.

Rolf–Dieter Blumer vom Verein Eisenfreunde 1365 wird in zwei Führungen um 10.30 Uhr und um 13.30 Uhr in einem kurzen Einführungsvortrag die Geschichte des Kunstgusses erläutern und durch die Sammlung führen.

