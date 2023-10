Tag der offenen Tür: Polizei erwartet bis zu 10.000 Gäste

Vor einer Woche ist das neue generalsanierte Gebäude des Polizeipräsidiums Aalen in der Böhmerwaldstraße mit einem Festakt der Polizei offiziell übergeben worden. Am Sonntag, 8. Oktober, wird bei einem Tag der offenen Tür mit Bürgern die Wiedereröffnung an dem Standort gefeiert. Begrüßt werden die bis zu 10.000 erwarteten Besucher von 13.15 bis 13.30 Uhr von Polizeipräsident Reiner Möller.

Vier Jahre lang ist das alte Bestandsgebäude in der Böhmerwaldstraße für zwölf Millionen Euro auf Vordermann gebracht worden. Das neue Führungs- und Lagezentrum (FLZ) neben dem Anbau wurde bereits im Februar 2021 bezogen. Mittlerweile sind bis auf den Verkehrsdienst, der nach wie vor in Westhausen ausgelagert ist, alle Einheiten an ihren alten Standort zurückgekehrt.

Die Wiederbelebung dessen soll nun mit einem Tag der offenen Tür am kommenden Sonntag gefeiert werden, den die Polizeikapelle Ostalb musikalisch umrahmt und bei dem für Essen und Trinken bestens gesorgt ist.

An diesem Tag dürfen sich die Besucher auf ein buntes Rahmenprogramm freuen. Von 11.30 bis 12.15 steht alles im Zeichen der Verkehrsprävention, wenn das „Kleine Zebra“ Tipps rund um das richtige Verhalten im Straßenverkehr gibt. Diese Ratschläge werden auch anschaulich in einer Präsentation von 14.20 bis 15.05 Uhr wiederholt.

Eine Vorführung von Polizeihunden und deren Führern der Polizeihundestaffel mit Sitz in Schorndorf gibt es von 12.30 bis 13 Uhr und von 15.45 Uhr bis 16.15 Uhr.

Dass die Polizei auch hoch zu Ross bei Veranstaltungen im Einsatz ist, beweist die Reiterstaffel aus Stuttgart in Vorführungen von 13.45 bis 14.10 Uhr und von 16.25 bis 16.50 Uhr.

Am Tag der offenen Tür gibt es auch eine Polizeirallye, bei der ein Flug mit dem Polizeihubschrauber und weitere Preise gewonnen werden können. Die Gewinner werden von 15.20 bis 15.30 Uhr bekanntgegeben.

Allerlei geboten ist auch im Bestands- und Erweiterungsgebäude. Im Untergeschoss des Bestandsgebäudes hat die Raumschießanlage geöffnet, Basteln für Kinder, Vorträge zu den Themen Enkeltrick und Einbruch finden im Erdgeschoss statt. Im Obergeschoss dreht sich alles um die Themen Rauschgift, Cybercrime und Kinderpornografie. Hier gibt es zudem ein Kindervernehmungszimmer und die Möglichkeit zu erfahren, worum es sich bei einer erkennungsdienstlichen Behandlung handelt. Geöffnet hat auch das Polizeimuseum im Erdgeschoss des Erweiterungsgebäudes. Besucht werden kann überdies das Büro des Polizeipräsidenten im Obergeschoss, die Räume der Verkehrsunfallstatistik und -bilanz und das Führungs- und Lagezentrum.

Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Parkplatz Ost der Firma Mapal, die Zufahrt erfolgt über die Obere Bahnstraße, im Kaufland in der Julius-Bausch-Straße sowie beim Landratsamt Ostalb, Gartencenter Dehner und Modepark Röther, die Zufahrt erfolgt jeweils über die Wilhelm-Merz-Straße.