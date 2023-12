Tätliche Auseinandersetzung am ZOB: Polizei rückt mit Großaufgebot aus.

Am Samstagabend gegen 22 Uhr ist es im Bereich des ZOB am Aalener Bahnhof zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen, an der wohl mehrere Personen beteiligt waren. Unverzüglich fuhren mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Aalen, darunter auch Beamte der Polizeihundeführerstaffel, die Örtlichkeit an.

Zwei Verletzte bei der Auseinandersetzung

Vor Ort trafen sie lediglich noch zwei Männer an, die beide blutende Verletzungen aufwiesen und deshalb zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurden. Der Hintergrund der Tätlichkeiten konnte bislang nicht in Erfahrung gebracht werden. Entsprechende Ermittlungen dauern an.