SV Waldhausen gegen den VfR Aalen am 23. August

Der Württembergische Fußballverband hat die Spiele für die dritte Runde des WFV–Pokals endgültig terminiert.

Gespielt wird immer mittwochs

Oberligist TSV Essingen wird am Mittwoch, 9. August um 17.45 Uhr beim Verbandsligisten TSV Oberensingen antreten. Am Mittwoch, 16. August trifft Verbandsligist Sportfreunde Dorfmerkingen im Ostalb–Derby auf Oberligist 1. FC Normannia Gmünd. Spielbeginn in der Röser Arena ist um 17.30 Uhr. Wiederum eine Woche später — Mittwoch, 23. August — fordert Landesligist SV Waldhausen im Derby den Regionalligisten VfR Aalen heraus. Los geht es um 17.15 Uhr.